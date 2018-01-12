В Омске на 5-ой Кордной улице на 2 этаже жилого дома произошел взрыв, в результате чего на 3 и 4 этажах начался пожар, сообщает телеграм-канал LIFE SHOT.

Частично обрушилась внешняя стена. С места ЧП уже уехало 5 карет скорой помощи.

Предварительная версия ЧП в Омске — взрыв бытового газа. Пожарные проливают здание. По словам очевидцев, пострадало несколько детей и двое взрослых.

По последним данным число пострадавших в результате взрыва увеличилось до семи человек. Шестеро госпитализированы с ожогами 1-2 степени. Один из жителей дома выпрыгнул из окна, чтобы спастись от пожара — у него перелом ключицы.