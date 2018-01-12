Шурыгина недовольна освобождением своего насильника

Жительница Ульяновска Диана Шурыгина в интервью телеканалу "360" рассказала о своей реакции на освобождение Сергея Семенова, осужденного за ее изнасилование.

"Я считаю, это несправедливо. Год! Он отсидел всего год! Это мало. Он ничего не осознал. Он злой человек. Сидит там, как царь, говорит: "Вот я хотел стать священником, вот меня оболгали". Я доказала, что я была права. Его осудили. И тут он выходит. Всего год!" — сказала Шурыгина.

Также она посоветовала Семенову устроиться работать в детдом, чтобы стать добрее и начать уважительно относиться к людям.

Ранее родители Шурыгиной сообщили о своей настороженности к освобождению Семенова и заявили, что не хотят возобновления волны "шумихи", так как они "только начали дышать спокойно".

Диана Шурыгина обвинила Семенова в изнасиловании на вечеринке. Изначально молодого человека отправили в колонию строгого режима на восемь лет, позже суд изменил срок на три года и три месяца, заменив строгий режим на общий. В среду, 10 января, молодой человек покинул колонию досрочно — за хорошее поведение.