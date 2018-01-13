Употребление больших количеств фастфуда и других видов жирной пищи необратимо меняет работу иммунной системы и переводит ее в постоянное состояние "чрезвычайного положения", что может привести к развитию аллергий, диабета и аутоиммунных заболеваний, сообщает РИА Новости со ссылкой на статью в журнале Cell.

"Нездоровая диета неожиданно повысила число определенных типов иммунных клеток в крови мышей, что особенно было характерно для гранулоцитов и моноцитов. Это открытие указало на то, что подобные изменения происходят на уровне стволовых клеток в костном мозге, где формируются эти клетки", — рассказывает Анетта Крист из Боннского университета (Германия).

В последние годы ученые раскрыли множество негативных черт западной диеты, для которой характерно в себе большое количество калорий и жирной пищи. К примеру, год назад ученые обнаружили, что жирная пища способствует развитию болезни Альцгеймера и меняет работу мозга таким образом, что человек начинает есть еще больше, а два года назад они выяснили, что фастфуд заставляет людей забывать, что они уже ели.

Крист и ее коллеги раскрыли еще одно негативное свойство фастфуда и прочих западных продуктов, которое может влиять на здоровье человека и животных даже после отказа от подобной диеты, наблюдая за изменениями в работе клеток мышей, питавшихся нормальной и жирной пищей.

Как отмечает Крист, ее команду интересовало то, почему употребление жирной пищи приводит к появление множества очагов воспалений в организме людей и других млекопитающих, и то, как можно подавить подобную реакцию.

Ученые достаточно давно подозревают, что причиной этого является особая часть врожденной иммунной системы, которая реагирует на внешние угрозы и переводит ее в "режим чрезвычайного положения" после попадания микробов в организм. Подобное "перепрограммирование" помогает иммунитету быстрее реагировать на повторные инфекции и уничтожать их еще до того, как микробы успеют нанести серьезный вред организму.

Эксперименты на мышах неожиданным образом показали, что нечто похожее происходит и при употреблении фастфуда и жирной пищи. Численность и видовое разнообразие различных иммунных клеток резким образом поменялись после перехода на западную диету, что привело к развитию воспалений.

Более того, употребление жирной пищи поменяло структуру белковой упаковки ДНК в клетках костного мозга, из которых формируются иммунные тельца, сделав их потомков более агрессивными. Это означает, что даже если мышь переставала есть жирную пищу, работа ее иммунитета необратимым образом менялась.

Открыв столь необычный феномен, ученые попытались выяснить, как именно жирная пища перепрограммирует иммунитет. Для этого они собрали группу из 120 добровольцев и проследили за тем, как менялась работа генов в их иммунных клетках при переходе на западную диету.

Сравнив их ДНК, они обнаружили, что ключевую роль в этом процессе играл ген NLRP3, отвечающий за считывание различных сигналов из внешней среды. Как именно этот рецептор "узнает" о переходе на фастфуд, ученые пока не знают, но планируют выяснить в ближайшее время.