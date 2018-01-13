Парламенты четырех субъектов Российской Федерации поддержали просьбу Архангельского облсобрания включить Гринпис России в реестр НКО, имеющих зарубежные источники финансирования, пишет "Парламентская газета".

"Российское отделение Гринпис регулярно выступает с резкими публичными неоднозначными заявлениями, которые при их претворении в жизнь приведут к уменьшению объёмов лесозаготовки в Архангельской области и затруднят экспорт", — сказал председатель комитета облсобрания по природопользованию и лесопромышленному комплексу Александр Дятлов.

По его словам, реализация предложений Гринпис кардинальным образом повлияет на экономику региона и уровень жизни населения.

Обращение было направлено в Минюст в декабре и к сегодняшнему дню поддержано заксобраниями Пензенской и Оренбургской областей, Камчатского края и парламентом Карачаево-Черкессии.

За то время Минюст переслал документ в Генпрокуратуру, по итогам проверки которой сможет принять решение, считать ли экологов иноагентами.

В октябре 2017 года Гринпис начал сбор подписей против закупки шведским производителем туалетной бумаги и салфеток древесины в Архангельской области. В поддержку кампании был опубликован доклад о том, как "последние крупные массивы дикой тайги Поморья идут на производство туалетной бумаги, что ведет к уничтожению мест обитания редких и исчезающих видов и нарушению образа жизни коренных народов".