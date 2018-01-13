В начале января Анастасия Волочкова заявила, что улетает на Мальдивы вместе со своим новым возлюбленным. Оттуда она активно публикует снимки, не забывая показывать, как прекрасно ей удается поперечный шпагат.

Волочкова отмечает, что старается для своих подписчиков: "Спасибо всем хорошим людям! Моим зрителям".

"Мне абсолютно не важно мнение обо мне и о моей жизни многих... Я просто с юмором наблюдаю количество лайков на мои шпагаты, фото на Мальдивах, купальники. Мои хорошие, так вот, чего вы поистине хотите и жаждите!!! А потом упрекаете меня за эти фото, в то же время, тиражируя их. Любимые, будут вам шпагаты! (ЭТО МОЯ ФИШКА)", — пишет она в соцсети.

В начале января Волочкова также продемонстрировала свой шпагат, но не на Мальдивах, а в русской бане. И не просто шпагат, а "шпагат 2018".