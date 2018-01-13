В начале января Анастасия Волочкова заявила, что улетает на Мальдивы вместе со своим новым возлюбленным. Оттуда она активно публикует снимки, не забывая показывать, как прекрасно ей удается поперечный шпагат.
Волочкова отмечает, что старается для своих подписчиков: "Спасибо всем хорошим людям! Моим зрителям".
"Мне абсолютно не важно мнение обо мне и о моей жизни многих... Я просто с юмором наблюдаю количество лайков на мои шпагаты, фото на Мальдивах, купальники. Мои хорошие, так вот, чего вы поистине хотите и жаждите!!! А потом упрекаете меня за эти фото, в то же время, тиражируя их. Любимые, будут вам шпагаты! (ЭТО МОЯ ФИШКА)", — пишет она в соцсети.
Мои дорогие. Вчера был всемирный день СПАСИБО... Благодарения, наверно..🐒 Но я решила сегодня написать об этом.. Чтобы моё Спасибо не потерялось во множестве других.. Я люблю быть неординарной.. Во всём!💪🏻😂 Поэтому. СПАСИБО от всего моего сердца всем и каждому, кто в моей жизни сделал, совершил, подумал или пожелал мне что-то хорошее..🙏🏻 Я очень благодарный человек. И, думаю, благодарить-важнее, чем просить.. Так же, как и у Бога. Спасибо и моим недоброжелателям! И тем, кто уже не знает, как изливать свою завистливую желчь.. Потому что они дают мне понять, что я интересна.👍🏼 Только просьба: не отнимайте хлеб у моего пиар директора Наталии Ракицкой..😂 Она получает достойное вознаграждение. А многие этот пиар обеспечивают мне бесплатно.😂 Мои дорогие! Спасибо всем хорошим людям! Моим зрителям! Участникам моего проекта "Симфония добра"! И всем любителям моего шпагата.😂 #анастасияволочкова #волочкова #балерина #россия #мальдивы #красота #любовь #furaveri #furaveriisland #furaveriresort #furaveriislandresortandspa #maldives #watervilla
Мои дорогие! Как важно уметь радоваться жизни! И быть счастливым! 🙏🏻 Как важно уметь смеяться и радоваться!😂😊 Хочу донести до многих, что более яркого отдыха у меня не было!👍🏼 И ещё. Мне абсолютно не важно мнение обо мне и о моей жизни многих... Я просто с юмором наблюдаю количество лайков на мои шпагаты, фото на Мальдивах, купальники..😂 Мои хорошие, так вот, чего вы поистине хотите и жаждите!!!😂 А потом упрекаете меня за эти фото, в то же время, тиражируя их..😂 Любимые, будут вам шпагаты! (ЭТО МОЯ ФИШКА), будут фото! Всё будет! Попробуйте так сами... Только со скутера не упадите!😂 Важно удержать равновесие на воде..😂И в жизни равновесие тоже важно удержать.. И форму, и стройность ног, и просто доброту и человечность важно удержать.. Но это не многим под силу.. Поэтому, милые, кудахтайте, скряжчите, кусайте логти, пятки, кто, что может..😂 А я буду жить ярко, радоваться и будоражить вас!😂 А кто еще это будет для вас делать?😂 Ржунимагу. #анастасияволочкова #волочкова #балерина #россия #шпагат #шпагатволочковой #мальдивы #закат #любовь #я #volochkova #ballet #russia #best #love #enjoy #instagood #me
В начале января Волочкова также продемонстрировала свой шпагат, но не на Мальдивах, а в русской бане. И не просто шпагат, а "шпагат 2018".
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