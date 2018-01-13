Президент России Владимир Путин в ходе встречи с полномочным представителем президента в Северо-Западном федеральном округе Александром Бегловым заявил, что руководству регионов следует эффективно работать для решения вопросов, которые связаны с исполнением "майских указов", и критически подходить к существующим на местах реалиям, сообщает РИА Новости.

"Главное, чтобы все региональные команды, как я уже говорил, работали эффективно над решением вопросов, о которых вы сказали", — отметил Путин, комментируя текущую ситуацию в регионах с исполнением "майских указов".

Беглов доложил Путину об итогах проведенной инвентаризации в части исполнения указов, добавив, что для их реализации уже проведена значительная часть работы.

"Майские указы" президента являются программой развития социальных гарантий, которую Владимир Путин озвучил в 2012 году после вступления в должность президента России. В документах заданы параметры, на которые отечественная экономика должна выйти в течение текущего президентского срока действующего главы государства. В числе мер указы содержат отсылку к повышению заработной платы работникам бюджетной сферы до 100% или 200% от средней заработной платы по региону к 2017 году.