Авиакомпания "Аэрофлот" намерена подать в суд на жену футболиста Андрея Аршавина Алису из-за которой был задержан рейс в аэропорту Шереметьево. Об этом пишет газета "Комсомольская правда".
"Из-за нарушения правил безопасности госпожой Аршавиной 6 января пострадали более ста пассажиров рейса SU1946 из Москвы в Алматы. Они вынуждены были ожидать вылета более полутора часов", — прокомментировали в компании.
Напомним, скандал произошел на прошлой неделе. 35-летняя Алиса Аршавина вместе с детьми и няней хотела слетать на Рождество к мужу в Казахстан. Для себя она купила место в бизнес-классе, а для няни — в экономе. Во время взлета младшему ребенку нужно было поменять памперсы и женщина начала требовать бортпроводниц пересадить к ней рядом в кресло бизнес-класса няню, чтобы та переодела ребенка. Когда ей отказали, то разгневавшаяся жена футболиста стала нервничать и переодевать ребенка во время взлета. Для этого она отстегнула девочку, когда было запрещено. Вскоре Аршавина вообще заявила, что она майор ФСБ и пыталась оказать давление на экипаж. Буйную пассажирку ссадили с рейса.
Комментарии
Зачетная тема для журналюг и программ Малахова и Борисова. После сериала Джихарханян-Виталина самое то.
Армяка ?
Корову бы ей, а лучше две. Быдло останется быдлом навсегда и количество денег на счетах на это не влияет, нет влияет все же, но обратно пропорционально.
Зачем там вцепились в глупую женщину, не потому ли что у ней бабки можно отсудить?
Не думаю что вся эта история с памперсами стоит выеденого яйца.
13.01.2018 09:54
Барнаульский колхозан
только незрелая личность считает себя самымой умной, а остальных быдлом
только незрелая личность считает себя самымой умной, а остальных быдлом------------------Несколько двусмысленно выражатесь, позвольте уточнить, а недозрелая личность это кто, наш колхозан или эта "леди"?
13.01.2018 10:03
- гость -
от кого вы слышали слово "быдло" ?
Когда ребенок орет и воняет, да ещё в такой ситуации можно, конечно наделать глупостей. Можно было и не раздувать такой скандал. Видно стюардесса сама бездетная и вредная. Когда окажется в таком положении сама - поймет всё.
Задержка рейса неслабых денег стоит, так что претензии Аэрофлота справедливы.
зря они с ней связались. она может запомнить обидчиков со всеми вытекающими последствиями (а о возможных последствиях она предупреждала свою соперницу)
13.01.2018 10:17
гость
Когда ребенок орет и воняет, да ещё в такой ситуации можно, конечно наделать глупостей. Можно было и не раздувать такой скандал. Видно стюардесса сама бездетная и вредная. Когда окажется в таком положении сама - поймет всё.
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возможно, памперс был не просто памперс, а средство для перевозки "грузов"
13.01.2018 10:17
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Рейс до этого инцидента был задержан на 1,5 часа.
13.01.2018 10:48
гость
Увы, вы не правы.
, не потому ли что у ней бабки можно отсудить?
Да хоть бы раз до конца дело довели.
Когда ребенок орет и воняет, да ещё в такой ситуации можно, конечно наделать глупостей. Можно было и не раздувать такой скандал. Видно стюардесса сама бездетная и вредная. Когда окажется в таком положении сама - поймет всё.
Тысячи мамаш перевозят грудных детей самолетом, никто не задерживает рейс на взлете. Да, они орут, и не только по этой причине. И стюардессы, даже не имея своих детей, на это насмотрелись. У них есть четкие инструкции, направленные на безопасный и приятный полет, и они многое делают для этих мамаш. Поэтому и заграницу на отдых многие с младенцами летают.
13.01.2018 10:53
На другой ветке читала именно так - самолет задерживался на 1,5 часа(памперс был поменян заранее), но из - за этой задержки ребенок снова обкакался.
"Аэрофлот собирается через суд взыскать расходы с супруги известного футболиста Андрея Аршавина Алисы Аршавиной, из-за которой в начале января был задержан рейс SU1946 «Москва – Алматы».
Как сообщили в компании, в результате действий Аршавиной более ста пассажиров рейса были вынуждены ожидать вылета в течение более 1,5 часов. «Поставив свой комфорт выше интересов всех остальных пассажиров, Аршавина всячески задерживала подготовку воздушного судна ко взлету», – отметили в Аэрофлоте.
Кроме того, авиакомпания понесла расходы, связанные с повторными процедурами обслуживания самолета на земле. Имеются в виду буксировка воздушного судна, предоставление трапа, выгрузка багажа. Также было перерасходовано топливо. Все эти расходы Аэрофлот намерен взыскать с Алисы Аршавиной в судебном порядке".
13.01.2018 10:54
- гость -
Стюардесса действовала строго по инструкции.
собрать бы всех этих гламурных дур в одну кучу и отправить работать...
Отправить их на самолёте в один конец. Подальше. Экипаж из таких же подобрать
глядя на все это, хочется сказать "Если есть на свете рай, это наш Алтайский край"
70% процентов не имеют загранпаспортов, соответственно не будут в бизнесе нюхать чужие памперсы
Аршавин конечно и сам внешне не особо чтобы, но Алиса то и того хлеще, а строит из себя
13.01.2018 10:59
- гость -
была бы нищей. они ее бы не высадили, а помогли поменять памперс и полетели , а так можно задержку рейса свалить на невоспитанную девушку с ужасным характером
13.01.2018 11:46
- гость -
И опять вы не правы)
какая страшная баба
глаза формы такой интересной, напоминают крылья Ил 76.
а рот:
"мы снимаем фильм 'человек который смеется',и вы нам подходите, мы много сэкономим на гриме"
Вы все о чем? Какая разница кто глупее поступил: стюардесса или жена Аршавина?
Почему все забыли что в результате 150 человек задержали с вылетом? Аэрофлот то о чем думает? Он продал билеты - заключил договор с людьми, что перевезет их из Москвы в Алма-Ату быстро и в срок. А теперь прячется за инструкции. Сменить памперс 1-2 минуты.Ну не умеет пассажирка, не хотите пустить няню в бизнес-класс, а стюардесса может элементарно помочь? Сама не умеет, другую позови. Весь экипаж не умеет (не хочет) - попросите пассажиров. Это быстрее чем устраивать скандал и задерживать рейс. Почему Аэрофлот на людей то наплевал? Зачем высаживать пассажира? Памперс не угрожал безопасности рейса.
13.01.2018 13:43
ленин папа
А всё потому, что это медийное лицо. Была бы простая мамаша - так бы и сделали, потому, что с неё взять нечего, а тут можно немножко разбогатеть.
11.47
Вот я как раз права, а вы нет
13.01.2018 17:02
- гость -
Абсолютно нет.