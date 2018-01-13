Авиакомпания "Аэрофлот" намерена подать в суд на жену футболиста Андрея Аршавина Алису из-за которой был задержан рейс в аэропорту Шереметьево. Об этом пишет газета "Комсомольская правда".

"Из-за нарушения правил безопасности госпожой Аршавиной 6 января пострадали более ста пассажиров рейса SU1946 из Москвы в Алматы. Они вынуждены были ожидать вылета более полутора часов", — прокомментировали в компании.

Напомним, скандал произошел на прошлой неделе. 35-летняя Алиса Аршавина вместе с детьми и няней хотела слетать на Рождество к мужу в Казахстан. Для себя она купила место в бизнес-классе, а для няни — в экономе. Во время взлета младшему ребенку нужно было поменять памперсы и женщина начала требовать бортпроводниц пересадить к ней рядом в кресло бизнес-класса няню, чтобы та переодела ребенка. Когда ей отказали, то разгневавшаяся жена футболиста стала нервничать и переодевать ребенка во время взлета. Для этого она отстегнула девочку, когда было запрещено. Вскоре Аршавина вообще заявила, что она майор ФСБ и пыталась оказать давление на экипаж. Буйную пассажирку ссадили с рейса.