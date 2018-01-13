Суббота, 13 Январь, 21:37

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2017

Опросы

Как вы ищете работу?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 56,6
€ 68,26
842762
-9°
Обь
347см -2

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Выборы президента - 2018Крещение-2018 Законы-2018
Новости

"Аэрофлот" будет судиться с Аршавиной из-за задержки рейса

, ИА "Амител"
Вылет задержали на полтора часа

Фото: woman.ru

Авиакомпания "Аэрофлот" намерена подать в суд на жену футболиста Андрея Аршавина Алису из-за которой был задержан рейс в аэропорту Шереметьево. Об этом пишет газета "Комсомольская правда".

"Из-за нарушения правил безопасности госпожой Аршавиной 6 января пострадали более ста пассажиров рейса SU1946 из Москвы в Алматы. Они вынуждены были ожидать вылета более полутора часов", — прокомментировали в компании.

Напомним, скандал произошел на прошлой неделе. 35-летняя Алиса Аршавина вместе с детьми и няней хотела слетать на Рождество к мужу в Казахстан. Для себя она купила место в бизнес-классе, а для няни — в экономе. Во время взлета младшему ребенку нужно было поменять памперсы и женщина начала  требовать бортпроводниц пересадить к ней рядом в кресло бизнес-класса няню, чтобы та переодела ребенка. Когда ей отказали, то разгневавшаяся жена футболиста стала нервничать и переодевать ребенка во время взлета. Для этого она отстегнула девочку, когда было запрещено. Вскоре Аршавина вообще заявила, что она майор ФСБ и пыталась оказать давление на экипаж. Буйную пассажирку ссадили с рейса.

Материалы по теме

 

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

13.01.2018 09:25
Барик Обамян

Зачетная тема для журналюг и программ Малахова и Борисова. После сериала Джихарханян-Виталина самое то.

0  0
13.01.2018 09:48
- гость -

Армяка ?

0  0
13.01.2018 09:54
Барнаульский колхозан

Корову бы ей, а лучше две. Быдло останется быдлом навсегда и количество денег на счетах на это не влияет, нет влияет все же, но обратно пропорционально.

0  0
13.01.2018 09:57
- гость -

Зачем там вцепились в глупую женщину, не потому ли что у ней бабки можно отсудить?
Не думаю что вся эта история с памперсами стоит выеденого яйца.

0  0
13.01.2018 09:58
- гость -

13.01.2018 09:54
Барнаульский колхозан

только незрелая личность считает себя самымой умной, а остальных быдлом

0  0
13.01.2018 10:03
- гость -

только незрелая личность считает себя самымой умной, а остальных быдлом------------------Несколько двусмысленно выражатесь, позвольте уточнить, а недозрелая личность это кто, наш колхозан или эта "леди"?

0  0
13.01.2018 10:09
- гость -

13.01.2018 10:03
- гость -

от кого вы слышали слово "быдло" ?

0  0
13.01.2018 10:17
гость

Когда ребенок орет и воняет, да ещё в такой ситуации можно, конечно наделать глупостей. Можно было и не раздувать такой скандал. Видно стюардесса сама бездетная и вредная. Когда окажется в таком положении сама - поймет всё.

0  0
13.01.2018 10:17
- гость -

Задержка рейса неслабых денег стоит, так что претензии Аэрофлота справедливы.

0  0
13.01.2018 10:19
- гость -

зря они с ней связались. она может запомнить обидчиков со всеми вытекающими последствиями (а о возможных последствиях она предупреждала свою соперницу)

0  0
13.01.2018 10:20
- гость -

13.01.2018 10:17
гость
Когда ребенок орет и воняет, да ещё в такой ситуации можно, конечно наделать глупостей. Можно было и не раздувать такой скандал. Видно стюардесса сама бездетная и вредная. Когда окажется в таком положении сама - поймет всё.
---
возможно, памперс был не просто памперс, а средство для перевозки "грузов"

0  0
13.01.2018 10:48
гость

13.01.2018 10:17
-
Рейс до этого инцидента был задержан на 1,5 часа.

0  0
13.01.2018 10:53
- гость -

13.01.2018 10:48
гость
Увы, вы не правы.

0  0
13.01.2018 10:54
- гость -

, не потому ли что у ней бабки можно отсудить?

Да хоть бы раз до конца дело довели.


Когда ребенок орет и воняет, да ещё в такой ситуации можно, конечно наделать глупостей. Можно было и не раздувать такой скандал. Видно стюардесса сама бездетная и вредная. Когда окажется в таком положении сама - поймет всё.

Тысячи мамаш перевозят грудных детей самолетом, никто не задерживает рейс на взлете. Да, они орут, и не только по этой причине. И стюардессы, даже не имея своих детей, на это насмотрелись. У них есть четкие инструкции, направленные на безопасный и приятный полет, и они многое делают для этих мамаш. Поэтому и заграницу на отдых многие с младенцами летают.

0  0
13.01.2018 10:57
гость

13.01.2018 10:53
На другой ветке читала именно так - самолет задерживался на 1,5 часа(памперс был поменян заранее), но из - за этой задержки ребенок снова обкакался.

0  0
13.01.2018 10:59
- гость -

"Аэрофлот собирается через суд взыскать расходы с супруги известного футболиста Андрея Аршавина Алисы Аршавиной, из-за которой в начале января был задержан рейс SU1946 «Москва – Алматы».

Как сообщили в компании, в результате действий Аршавиной более ста пассажиров рейса были вынуждены ожидать вылета в течение более 1,5 часов. «Поставив свой комфорт выше интересов всех остальных пассажиров, Аршавина всячески задерживала подготовку воздушного судна ко взлету», – отметили в Аэрофлоте.

Кроме того, авиакомпания понесла расходы, связанные с повторными процедурами обслуживания самолета на земле. Имеются в виду буксировка воздушного судна, предоставление трапа, выгрузка багажа. Также было перерасходовано топливо. Все эти расходы Аэрофлот намерен взыскать с Алисы Аршавиной в судебном порядке".

0  0
13.01.2018 11:00
- гость -

13.01.2018 10:54
- гость -

Стюардесса действовала строго по инструкции.

0  0
13.01.2018 11:01
- гость -

собрать бы всех этих гламурных дур в одну кучу и отправить работать...

0  0
13.01.2018 11:11
Гость

Отправить их на самолёте в один конец. Подальше. Экипаж из таких же подобрать

0  0
13.01.2018 11:17
- гость -

глядя на все это, хочется сказать "Если есть на свете рай, это наш Алтайский край"
70% процентов не имеют загранпаспортов, соответственно не будут в бизнесе нюхать чужие памперсы

0  0
13.01.2018 11:43
69

Аршавин конечно и сам внешне не особо чтобы, но Алиса то и того хлеще, а строит из себя

0  0
13.01.2018 11:46
- гость -

13.01.2018 10:59
- гость -
была бы нищей. они ее бы не высадили, а помогли поменять памперс и полетели , а так можно задержку рейса свалить на невоспитанную девушку с ужасным характером

0  0
13.01.2018 11:47
- гость -

13.01.2018 11:46
- гость -

И опять вы не правы)

0  0
13.01.2018 12:26
- гость -

какая страшная баба
глаза формы такой интересной, напоминают крылья Ил 76.

а рот:
"мы снимаем фильм 'человек который смеется',и вы нам подходите, мы много сэкономим на гриме"

0  0
13.01.2018 13:43
ленин папа

Вы все о чем? Какая разница кто глупее поступил: стюардесса или жена Аршавина?
Почему все забыли что в результате 150 человек задержали с вылетом? Аэрофлот то о чем думает? Он продал билеты - заключил договор с людьми, что перевезет их из Москвы в Алма-Ату быстро и в срок. А теперь прячется за инструкции. Сменить памперс 1-2 минуты.Ну не умеет пассажирка, не хотите пустить няню в бизнес-класс, а стюардесса может элементарно помочь? Сама не умеет, другую позови. Весь экипаж не умеет (не хочет) - попросите пассажиров. Это быстрее чем устраивать скандал и задерживать рейс. Почему Аэрофлот на людей то наплевал? Зачем высаживать пассажира? Памперс не угрожал безопасности рейса.

0  0
13.01.2018 13:46
гость

13.01.2018 13:43
ленин папа
А всё потому, что это медийное лицо. Была бы простая мамаша - так бы и сделали, потому, что с неё взять нечего, а тут можно немножко разбогатеть.

0  0
13.01.2018 17:02
- гость -

11.47
Вот я как раз права, а вы нет

0  0
13.01.2018 18:02
- гость -

13.01.2018 17:02
- гость -

Абсолютно нет.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< январь 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31            
21:04
Мышонок напугал зрителей на концерте симфонического оркестра в США 0
20:05
Актера Стивена Сигала обвинили в изнасиловании 0
19:44
Америка внесла соцсеть "ВКонтакте" в список пиратских ресурсов 0
19:22
Падение части ракеты в Китае попало на видео 0
18:36
Новую горнолыжную трассу открыли в Манжероке в Республике Алтае 0
18:03
20-летний американец выиграл в лотерею $451 млн 0
17:35
Тимур Батрутдинов и Ольга Бузова выложили совместное видео с отдыха 1
17:01
Морозы до -33 градусов охладят Алтайский край в ночь на 14 января 0
16:32
КамАЗ с пшеном перевернулся на трассе в Алтайском крае 4
16:04
Шесть пострадавших при взрыве газа в Омске находятся в реанимации 12
15:26
Классификация гостиниц, горнолыжных трасс и пляжей появится в России 1
15:05
Добровольцев ищут в Барнауле для поиска пропавшей женщины 0
14:38
Муж выгнал жену в подъезд в неглиже: барнаульцы обсуждают семейный скандал 17
14:01
Америка заявила о ядерном превосходстве России 11
13:37
Алтайская артистка Гальцева стала доверенным лицом Путина на выборах 20
13:08
Александр Карлин поздравил журналистов с профессиональным праздником 2
12:36
Восьмилетний ребенок погиб на тренировке по самбо в Мурманской области 0
12:03
Смертельно опасный флешмоб набирает популярность среди подростков в сети 10
11:35
Медики рассказали о здоровье Дональда Трампа 3
11:29
Часть пр.Красноармейского перекрыли в Барнауле из-за прорыва воды 1
11:01
Барнаульцы обсуждают видео, на котором пассажир выпал из автобуса 5
10:33
Фестиваль "День сибирского валенка" стартовал в Барнауле 0
10:04
Барнаульцы сами выберут площадки, которые в этом году нужно благоустроить 7
09:33
Сергей Дугин поздравил журналистов с профессиональным праздником 0
09:05
"Аэрофлот" будет судиться с Аршавиной из-за задержки рейса 28
08:44
Больше 20 человек тушили горящий жилой дом в Рубцовске 0
08:22
Подписи за выдвижение Путина примут в приемных "Единой России" на Алтае 27
08:04
Что такое "нобельфайк" и желтая пресса: интересные факты о печати 5
07:50
Денди и любимец девушек: Орландо Блум в жизни и на экране 2
07:34
Что такое старый Новый год и почему мы его празднуем 26
07:19
Тест: разбираетесь ли вы в алтайских СМИ 9
07:03
Коттедж со СПА-комплексом в цоколе продают в Барнауле за 10 млн рублей 6
06:48
Погладить кошек и увидеть необычный спектакль: чем заняться 13 и 14 января 1
06:32
Васильева коляда: что за праздник, традиции и обряды 2
06:17
Выходные в Алтайском крае начинаются со снега, метелей и морозов 0
06:01
Территория климатического экстрима: температурные рекорды Алтайского края 0
05:40
Три мальдивских шпагата Волочковой: на песке, доске и скутере 15
04:43
Путин призвал власти регионов эффективно исполнить "майские указы" 3
03:19
Гринпис просят признать иностранным агентом за вмешательства в вырубки леса 5
02:18
Мыши съели все деньги в одном из банкоматов Казахстана 4
01:22
Серебряный призер юниорского ЧЕ по стрельбе получил ранение в висок 0
00:29
Как фастфуд влияет на работу иммунитета 0
23:37
Шурыгина недовольна освобождением своего насильника 3
23:19
Водителя автобуса, влетевшего в переход в Москве, отправили под арест 0
23:02
Взрыв в жилом доме произошел в Омске: есть пострадавшие 1
22:54
Уральские чиновницы рассказали, что их в туалете тайно снимают на видео 5
22:31
Пьяный водитель показал сотруднику ДПС свой "волшебный кошелек" 1
22:01
Российский спецназ уничтожил боевиков, обстрелявших базу Хмеймим 8
21:31
Путин дал понять, что не собирается участвовать в предвыборных дебатах 48
21:28
Олимпийский урок провели в спортзале школы в Крутихинском районе Алтая 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.