Глава Барнаула Сергей Дугин поздравил сотрудников средств массовой информации, полиграфических предприятий, издательств с профессиональным праздником. Текст поздравления опубликован на официальном сайте краевой столицы.

"С развитием современных технологий работа журналиста становится сложнее, но интересней с каждым годом. Развитие мессенджеров и социальных сетей составляет серьезную конкуренцию традиционным каналам распространения информации, заставляет быть более оперативными, интересными, содержательными",- сказано в поздравлении.

Дугин отметил, что барнаульцы ждут от представителей СМИ актуальной и объективной информации о том, что происходит в городе и в крае.

"Желаю всем труженикам пера удачных творческих находок, интересных тем, роста рейтингов и тиражей, счастья здоровья и благополучия!",- пожелал глава города.