Суббота, 13 Январь, 21:36

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2017

Опросы

Как вы ищете работу?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 56,6
€ 68,26
842762
-9°
Обь
347см -2

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Выборы президента - 2018Крещение-2018 Законы-2018
Новости

Барнаульцы сами выберут площадки, которые в этом году нужно благоустроить

, ИА "Амител"
Такое решение принял глава города

Фото: amic.ru

Глава Барнаула Сергей Дугин принял решение о том, что барнаульцы сами в 2018 году выберут места для благоустройства. Об этом пишет официальный сайт администрации краевой столицы. 

В этом году на проект "Формирование комфортной городской среды" будет выделено 216 млн. рублей. Предполагается, что средства будут направлены на благоустройство дворовых и общественных территорий в пропорции 50/50. Таким образом, будет отремонтировано более 60 дворов, а также территории общественного пользования.

Уже создан список из 55 площадок, которые нуждаются в благоустройстве. В мэрии предлагают барнаульцам самим решить, какие площадки больше всего нуждаются в благоустройстве. Для этого нужно высказать свое мнение на официальном сайте Барнаула.

Отдать свой голос за ту или иную территорию сможет каждый барнаулец, зайдя на главную страницу официального сайта города Барнаула, где будет размещен соответствующий баннер, информация будет размещена в группах в социальных сетях:

"ВКонтакте "Город Барнаул", "Одноклассники "Барнаул", Facebook "Город Барнаул", Twitter "Барнаул", Instagram.

Голосование продлится с 15 января до 15 февраля. Справки по телефону: 371-620 (рабочие дни). 

 

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

13.01.2018 10:12
Гость

А можно барнаульцам самим выбрать, кому и какие оклады они будут платить избранным ими депутатам и нанятым ими чиновникам районных и городской администраций?

0  0
13.01.2018 10:16
Гость

На "святое" покушаешься?!

0  0
13.01.2018 10:19
Гость

Да нет. Читай внимательно:

"Не государство платит пенсии, а налогоплательщики. Не государство платит зарплату бюджетникам, а налогоплательщики. МВД, МИНОБОРОНЫ, МИНЗДРАВ и другие органы не имеют своих денег - они тратят деньги налогоплательщиков. У Кабмина, Администрации Президента и всех администраций всех уровней нет своих денег - они тратят деньги налогоплательщиков. Это важно всегда и всем помнить. Это мы содержим своё государство. Это мы за всё здесь платим. Каждая копейка потраченная чиновником - это деньги мои, твои, нас всех. Исключительная роль государства в этом смысле - прозрачное распределение этих денег!" (с)

0  0
13.01.2018 10:39
Vanadiy2014

Дворы не нуждаются в ремонте, это совершенно бесполезная трата денег. Дворы нуждаются в контроле.

Что толку от цветочных клумб, от травы, от скамеек, каких-то площадок? Если собачники всё окрасят в вонючую жёлто-коричневую гамму, автомобилисты траву и клумбы превратят в грязное месиво, наркоманы вокруг накидают бычков и бутылок, а бомжи от баков разнесут мусор по округе. Миллионы потрачены на то, что при любом раскладе становится свинарником через неделю.

Любой нормальный человек, выбирая между изумительным ремонтом во дворе и налаженным контролем, не раздумывая, выберет второе. Но ему такой выбор никто не предлагает.

0  0
13.01.2018 10:50
- гость -

абсурд, предлогать выбор стаду баранов

0  0
13.01.2018 11:02
Гость

Ванадий, всё правильно. За последние 25 лет принято много правильных Законов, но вот только кто их исполняет и кто контролирует их исполнение? А ведь всё просто: хочешь жить в цивилизованном обществе - веди себя как цивилизованный человек!

1  0
13.01.2018 12:23
- гость -

Выдать ванадию берданку с солью. Пусть верно стоит на страже двора.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< январь 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31            
21:04
Мышонок напугал зрителей на концерте симфонического оркестра в США 0
20:05
Актера Стивена Сигала обвинили в изнасиловании 0
19:44
Америка внесла соцсеть "ВКонтакте" в список пиратских ресурсов 0
19:22
Падение части ракеты в Китае попало на видео 0
18:36
Новую горнолыжную трассу открыли в Манжероке в Республике Алтае 0
18:03
20-летний американец выиграл в лотерею $451 млн 0
17:35
Тимур Батрутдинов и Ольга Бузова выложили совместное видео с отдыха 1
17:01
Морозы до -33 градусов охладят Алтайский край в ночь на 14 января 0
16:32
КамАЗ с пшеном перевернулся на трассе в Алтайском крае 4
16:04
Шесть пострадавших при взрыве газа в Омске находятся в реанимации 12
15:26
Классификация гостиниц, горнолыжных трасс и пляжей появится в России 1
15:05
Добровольцев ищут в Барнауле для поиска пропавшей женщины 0
14:38
Муж выгнал жену в подъезд в неглиже: барнаульцы обсуждают семейный скандал 17
14:01
Америка заявила о ядерном превосходстве России 11
13:37
Алтайская артистка Гальцева стала доверенным лицом Путина на выборах 20
13:08
Александр Карлин поздравил журналистов с профессиональным праздником 2
12:36
Восьмилетний ребенок погиб на тренировке по самбо в Мурманской области 0
12:03
Смертельно опасный флешмоб набирает популярность среди подростков в сети 10
11:35
Медики рассказали о здоровье Дональда Трампа 3
11:29
Часть пр.Красноармейского перекрыли в Барнауле из-за прорыва воды 1
11:01
Барнаульцы обсуждают видео, на котором пассажир выпал из автобуса 5
10:33
Фестиваль "День сибирского валенка" стартовал в Барнауле 0
10:04
Барнаульцы сами выберут площадки, которые в этом году нужно благоустроить 7
09:33
Сергей Дугин поздравил журналистов с профессиональным праздником 0
09:05
"Аэрофлот" будет судиться с Аршавиной из-за задержки рейса 28
08:44
Больше 20 человек тушили горящий жилой дом в Рубцовске 0
08:22
Подписи за выдвижение Путина примут в приемных "Единой России" на Алтае 27
08:04
Что такое "нобельфайк" и желтая пресса: интересные факты о печати 5
07:50
Денди и любимец девушек: Орландо Блум в жизни и на экране 2
07:34
Что такое старый Новый год и почему мы его празднуем 26
07:19
Тест: разбираетесь ли вы в алтайских СМИ 9
07:03
Коттедж со СПА-комплексом в цоколе продают в Барнауле за 10 млн рублей 6
06:48
Погладить кошек и увидеть необычный спектакль: чем заняться 13 и 14 января 1
06:32
Васильева коляда: что за праздник, традиции и обряды 2
06:17
Выходные в Алтайском крае начинаются со снега, метелей и морозов 0
06:01
Территория климатического экстрима: температурные рекорды Алтайского края 0
05:40
Три мальдивских шпагата Волочковой: на песке, доске и скутере 15
04:43
Путин призвал власти регионов эффективно исполнить "майские указы" 3
03:19
Гринпис просят признать иностранным агентом за вмешательства в вырубки леса 5
02:18
Мыши съели все деньги в одном из банкоматов Казахстана 4
01:22
Серебряный призер юниорского ЧЕ по стрельбе получил ранение в висок 0
00:29
Как фастфуд влияет на работу иммунитета 0
23:37
Шурыгина недовольна освобождением своего насильника 3
23:19
Водителя автобуса, влетевшего в переход в Москве, отправили под арест 0
23:02
Взрыв в жилом доме произошел в Омске: есть пострадавшие 1
22:54
Уральские чиновницы рассказали, что их в туалете тайно снимают на видео 5
22:31
Пьяный водитель показал сотруднику ДПС свой "волшебный кошелек" 1
22:01
Российский спецназ уничтожил боевиков, обстрелявших базу Хмеймим 8
21:31
Путин дал понять, что не собирается участвовать в предвыборных дебатах 48
21:28
Олимпийский урок провели в спортзале школы в Крутихинском районе Алтая 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.