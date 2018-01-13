Глава Барнаула Сергей Дугин принял решение о том, что барнаульцы сами в 2018 году выберут места для благоустройства. Об этом пишет официальный сайт администрации краевой столицы.

В этом году на проект "Формирование комфортной городской среды" будет выделено 216 млн. рублей. Предполагается, что средства будут направлены на благоустройство дворовых и общественных территорий в пропорции 50/50. Таким образом, будет отремонтировано более 60 дворов, а также территории общественного пользования.

Уже создан список из 55 площадок, которые нуждаются в благоустройстве. В мэрии предлагают барнаульцам самим решить, какие площадки больше всего нуждаются в благоустройстве. Для этого нужно высказать свое мнение на официальном сайте Барнаула.

Отдать свой голос за ту или иную территорию сможет каждый барнаулец, зайдя на главную страницу официального сайта города Барнаула, где будет размещен соответствующий баннер, информация будет размещена в группах в социальных сетях:

"ВКонтакте "Город Барнаул", "Одноклассники "Барнаул", Facebook "Город Барнаул", Twitter "Барнаул", Instagram.

Голосование продлится с 15 января до 15 февраля. Справки по телефону: 371-620 (рабочие дни).