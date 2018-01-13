Глава Барнаула Сергей Дугин принял решение о том, что барнаульцы сами в 2018 году выберут места для благоустройства. Об этом пишет официальный сайт администрации краевой столицы.
В этом году на проект "Формирование комфортной городской среды" будет выделено 216 млн. рублей. Предполагается, что средства будут направлены на благоустройство дворовых и общественных территорий в пропорции 50/50. Таким образом, будет отремонтировано более 60 дворов, а также территории общественного пользования.
Уже создан список из 55 площадок, которые нуждаются в благоустройстве. В мэрии предлагают барнаульцам самим решить, какие площадки больше всего нуждаются в благоустройстве. Для этого нужно высказать свое мнение на официальном сайте Барнаула.
Отдать свой голос за ту или иную территорию сможет каждый барнаулец, зайдя на главную страницу официального сайта города Барнаула, где будет размещен соответствующий баннер, информация будет размещена в группах в социальных сетях:
"ВКонтакте "Город Барнаул", "Одноклассники "Барнаул", Facebook "Город Барнаул", Twitter "Барнаул", Instagram.
Голосование продлится с 15 января до 15 февраля. Справки по телефону: 371-620 (рабочие дни).
Комментарии
А можно барнаульцам самим выбрать, кому и какие оклады они будут платить избранным ими депутатам и нанятым ими чиновникам районных и городской администраций?
На "святое" покушаешься?!
Да нет. Читай внимательно:
"Не государство платит пенсии, а налогоплательщики. Не государство платит зарплату бюджетникам, а налогоплательщики. МВД, МИНОБОРОНЫ, МИНЗДРАВ и другие органы не имеют своих денег - они тратят деньги налогоплательщиков. У Кабмина, Администрации Президента и всех администраций всех уровней нет своих денег - они тратят деньги налогоплательщиков. Это важно всегда и всем помнить. Это мы содержим своё государство. Это мы за всё здесь платим. Каждая копейка потраченная чиновником - это деньги мои, твои, нас всех. Исключительная роль государства в этом смысле - прозрачное распределение этих денег!" (с)
Дворы не нуждаются в ремонте, это совершенно бесполезная трата денег. Дворы нуждаются в контроле.
Что толку от цветочных клумб, от травы, от скамеек, каких-то площадок? Если собачники всё окрасят в вонючую жёлто-коричневую гамму, автомобилисты траву и клумбы превратят в грязное месиво, наркоманы вокруг накидают бычков и бутылок, а бомжи от баков разнесут мусор по округе. Миллионы потрачены на то, что при любом раскладе становится свинарником через неделю.
Любой нормальный человек, выбирая между изумительным ремонтом во дворе и налаженным контролем, не раздумывая, выберет второе. Но ему такой выбор никто не предлагает.
абсурд, предлогать выбор стаду баранов
Ванадий, всё правильно. За последние 25 лет принято много правильных Законов, но вот только кто их исполняет и кто контролирует их исполнение? А ведь всё просто: хочешь жить в цивилизованном обществе - веди себя как цивилизованный человек!
Выдать ванадию берданку с солью. Пусть верно стоит на страже двора.