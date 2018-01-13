Фестиваль "День сибирского валенка" пройдет в Барнауле в субботу, 13 января, в Государственном художественном музее Алтайского края (улица Горького, 16). Об этом сообщает официальный сайт региона.

На фестиваль съедутся пимокаты края, мастера художественного войлока и все, кто любит и носит эту обувь. В этот день пройдет торжественная церемония награждения участников и победителей конкурса на лучшее изделие из войлока.

Все пришедшие смогут поучаствовать в мастер-классах по изготовлению войлочных сувениров. Завершится фестиваль праздничным гуляньем "В Васильев вечер".

Начало 10.00. Телефон для справок: (3852) 50-22-28 и 50-22-24.