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Медики рассказали о здоровье Дональда Трампа

, ИА "Амител"
По словам специалиста, президент США обладает "отменным здоровьем"

Фото: e3.365dm.com

Главный врач Белого дома Ронни Джексон провел осмотр президента США Дональда Трампа и заявил, что у него "отменное здоровье". Об этом пишет ТАСС.

"Медобследование президента прошло в Национальном медицинском центре ВМС США имени Уолтера Рида исключительно хорошо. У президента — отменное здоровье", — сказано в заявлении врача.

В этом году американскому лидеру исполнится 72 года. Это было его первое медицинское обследование в качестве президента и главнокомандующего ВС США. Хотя американские лидеры не обязаны проходить подобные медосмотры, это стало обычной практикой со времен 37-го руководителя страны Ричарда Никсона.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

13.01.2018 11:48
- гость -

лет пять во власти поработает и здоровье станет ....плохим

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13.01.2018 12:01
- гость -

Хорошо, что для россиян ни является тайной и постоянно освещается и семейная жизнь и личное здоровье американского президента. Россиянам приятно узнать, что здоровье американского президента является отменным. Особенно, наверное, радуются депутаты ГД России пившие шампанское за победу Д.Трампа. Эти избранники народа, сделавшие такой патриотичный поступок, безусловно заслужили знать всю правду о человеке так интересующих россиян.

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13.01.2018 18:30
- гость -

а про здоровье лысомайора узнаем только после его смерти наверно

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