Главный врач Белого дома Ронни Джексон провел осмотр президента США Дональда Трампа и заявил, что у него "отменное здоровье". Об этом пишет ТАСС.

"Медобследование президента прошло в Национальном медицинском центре ВМС США имени Уолтера Рида исключительно хорошо. У президента — отменное здоровье", — сказано в заявлении врача.

В этом году американскому лидеру исполнится 72 года. Это было его первое медицинское обследование в качестве президента и главнокомандующего ВС США. Хотя американские лидеры не обязаны проходить подобные медосмотры, это стало обычной практикой со времен 37-го руководителя страны Ричарда Никсона.