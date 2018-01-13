Видео, на котором запечатлено падение мужчины из автобуса, опубликовано в паблике Barnaul 22.
Автор ролика утверждает, что инцидент произошел на улице Малахова в пятницу, 12 января. Скорее всего, мужчина не успел зайти в транспорт, как водитель закрыл двери и поехал дальше.
Автобус не остановился после падения пассажира.
Комментарии
Главное, что под колесо не попал. Случай это не единичный, и давно уже пора принудительно заставить транспортников сделать автоматику: Пока все двери полностью не закрыты - хрен с места тронешься.
Видно ж, что он просто на льду навернулся в этом идиотском кармане.
Уважаемые сотрудники амик, кто у вас отвечает за грамотность написания новостей и их заголовков?))) как всегда удалите мой коммент?!?)
«Барнаульцы обсуждает»
Для провинциального ресурса не так уж страшно, 14:40. Почитайте в инете МК, например. Обхохочетесь.