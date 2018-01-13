Видео, на котором запечатлено падение мужчины из автобуса, опубликовано в паблике Barnaul 22.

Автор ролика утверждает, что инцидент произошел на улице Малахова в пятницу, 12 января. Скорее всего, мужчина не успел зайти в транспорт, как водитель закрыл двери и поехал дальше.

Автобус не остановился после падения пассажира.