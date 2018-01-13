Смертельно опасный флешмоб Tide Pod Challenge стал набирать популярность среди подростков в интернете. Об этом пишет Fox News.

Суть флешмоба заключается в том, что подростки едят капсулы с порошком, снимают это на видео и выкладывают в сеть. Далее они должны передать эстафету другим интернет-пользователям. Некоторые даже пытаются готовить капсулы перед их употреблением и сервировать на тарелке.

Врачи предупреждают, что стиральный порошок содержит этанол, полимеры и перекись водорода — чрезвычайно токсичные вещества для человеческого организма.

Скорее всего, этот опасный флешмоб начался с сатирической статьи в газете The Onion, которая была опубликована больше двух лет назад. А в прошлом году журнал College Humor разместил шуточное видео о человеке, который поедал капсулы.