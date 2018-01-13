Смертельно опасный флешмоб Tide Pod Challenge стал набирать популярность среди подростков в интернете. Об этом пишет Fox News.
Суть флешмоба заключается в том, что подростки едят капсулы с порошком, снимают это на видео и выкладывают в сеть. Далее они должны передать эстафету другим интернет-пользователям. Некоторые даже пытаются готовить капсулы перед их употреблением и сервировать на тарелке.
Врачи предупреждают, что стиральный порошок содержит этанол, полимеры и перекись водорода — чрезвычайно токсичные вещества для человеческого организма.
Скорее всего, этот опасный флешмоб начался с сатирической статьи в газете The Onion, которая была опубликована больше двух лет назад. А в прошлом году журнал College Humor разместил шуточное видео о человеке, который поедал капсулы.
Комментарии
Почему то совсем не жалко, тех кто помрет таким образом...
Естественный отбор идиотов. Мозгов совсем нет - нечего портить генофонд.
А это точно именно "стиральный порошок"? Скорее всего какой-нибудь другой "порошок"
Обычное поведение детей, которых недолюбили родители. Вот и пытаются любыми способами обратить на себя внимание. На самом деле ситуация плачевная.
Уж лучше бы курили сигареты и пили винишко... Это менее опасно, мы все выжили.
Ну что за идиотизм! Что у них в головах?! Это наверное какая-то психическая болезнь - соцсетизм называется - абсолютная ликвидация собственного "я" и замена его на некое "я" соцсети.
"стиральный порошок содержит этанол"
Сейчас видел в магазин продавался водный раствор 1:2.5 питьевого этанола
Что за поколение вырастили, у них нет мозгов или их подвели к суециду определенными технологиями??
лучше это,чем наркоту и дешевле,и потерпевших меньше
когда уже какахи жрать начнут для хайпа? жрать говно из шоколада уже в тренде на ютубе.