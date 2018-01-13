Следователи возбудили уголовное дело после того, как на тренировке по самбо в спортивной секции в Кировске умер восьмилетний ребенок. Об этом сообщает пресс-служба СУСКа по Мурманской области.

Известно, что ЧП произошло вечером в пятницу, 12 января. В ведомстве уточняют, что мальчику стало плохо во время тренировки в секции по самбо. Приехавшие врачи скорой медицинской помощи провели реанимационные мероприятия, но спасти ребенка не удалось.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).