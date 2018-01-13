Губернатор Алтайского края Александр Карлин поздравил журналистов с профессиональным праздником. Текст поздравления опубликован на официальном сайте региона.
"Жителям Алтайского края предложен широкий выбор печатных периодических изданий. Среди наиболее популярных в регионе есть немало федеральных и региональных газет с тиражом в десятки тысяч экземпляров. Но особо хочу отметить городские и районные издания, которые предлагают актуальную информацию жителям конкретных территорий, являются по-настоящему любимыми для своих читателей",- сказано в поздравлении.
Губернатор особо отметил развитие интернет-журналистики. Карлин подчеркнул, что информационные сайты не только сохраняют традиционную аудиторию, но и значительно ее расширяют.
"Уверен, что потребность читать свежую прессу является одной из главных для современного образованного человека. Желаю вам, уважаемые журналисты и ветераны средств массовой информации, побольше позитивных новостей, мира, благополучия, добра и счастья!",- резюмировал губернатор.
Комментарии
Суть современной журналистики — собрать сплетни быстрее, чем юристы соберут доказательства
13.01.2018 13:28
Циничный котик
плюсую!