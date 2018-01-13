20-летний американец, живущий в штате Флорида, сорвал джекпот лотереи Mega Millions в размере $451 млн, пишет ТАСС со ссылкой на Associated Press.

Молодой человек предпочел, чтобы ему сразу предоставили выигрыш в полном объеме. Согласно правилам Mega Millions, в этом случае сумма приза значительно уменьшается. Таким образом, он получит $282,8 млн.

Всю сумму выигрыша можно было бы получить, если бы счастливчик согласился получать его в виде регулярных выплат в течение 30 лет.

Победитель опубликовал заявление, в котором говорится, что он рассчитывает потратить деньги на свои увлечения, а также намерен "помочь семье и принести некоторую пользу человечеству".