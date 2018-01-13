Часть проспекта Красноармейский перекрыли в Барнауле утром в субботу, 13 января, из-за прорыва воды. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по краевой столице.

В ведомстве уточняют, что выход воды на проезжую часть случился на проспекте Красноармейском, в районе дома № 14. Движение перекрыто по четной стороне проспекта Красноармейского от улицы Короленко до улицы Никитина до устранения причины аварии.

В ГИБДД просят водителей выбирать заранее пути объезда.