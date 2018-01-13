В проекте ядерной доктрины США сказано, что Россия имеет весомое преимущество перед Америкой в производстве ядерного оружия. Доктрина опубликована в The Huffington Post, пишет "Газета.ру".
"Россия располагает значительными преимуществами перед США и союзниками в производстве ядерного оружия и нестратегических ядерных силах", — говорится в доктрине.
Также в доктрине сказано, что Россия "создает разнообразный набор нестратегических систем, которые могут быть как ядерными, так и обычными вооружениями".
Также в документе написано, что РФ разрабатывает новые виды оружия, в том числе ракету-перехватчик.
Комментарии
В проекте ядерной доктрины США сказано, что Россия имеет весомое преимущество перед Америкой в производстве ядерного оружия.
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Эту доктрину наверняка писал какой-нибудь вояка или производитель ядерного оружия.
Книга Откровения предупреждает: «И вышел другой конь, огненно-красный, и всаднику, сидящему на нем, было позволено взять мир с земли, чтобы люди убивали друг друга. И ему был дан большой меч» (6:4).
Иисус, говоря об этой войне, предупредил: «Поднимется народ против народа, и царство против царства, толчки также значительные и вдоль и поперёк регионов глады и эпидемии будут. Ужасающие вещи также и необычные явления с неба могучие будут» (Луки 21:10, 11). В некоторых древних рукописях содержатся слова Иисуса «и морозы», а в Марка 13:8 «и беспорядки».
«Великий меч», «могучие ужасающие и необычные явления с неба», «значительные толчки, глады и эпидемии по целых регионах», «беспорядки, (хаос)». Серьезным последствием этого «меча» будут также изменения климата и глобальный голод (Откровение 6:5, 6). Мы имеем здесь полную картину последствий глобальной ядерной войны. Иисус предостерегает нас от всех угроз, вызванных этой войной.
Все это связано только с этой войной. Иисус указал, что: «Все именно это начало родовых схваток» (Матфея 24:7, 8).
13.01.2018 14:41
Предыдущая доктрина у них исходила из того, что при применении ими ВТО и СЯС первыми они смогут уничтожить ядерный потенциал любой страны, а потом системой ПРО уничтожить остатки ОВУ и смогут получить приемлимый ответ, а оно как вон как выходит - Россия обладает более многочисленными и современными ББ и ТЯО. Т.е. былое могущество после 90-х растаяло, да и ВТО в порядке. Вот и надо что-то делать, точнее думать, что делать. Пару дней назад мы с Гостем обсуждали эту тему, а теперь и сами они признали.
13.01.2018 16:11
АК-59
Ку-ку!
Ну что, президент Дональд Дж Трамп начинает выполнять предвыборные обещания:
"Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что готов к новой гонке вооружений, из которой его страна обязательно выйдет победителем. Заявление Трампа стало комментарием к его твиту о необходимости для США увеличить ядерный арсенал.
«Пусть будет гонка вооружений. Мы превзойдем их всех по всем пунктам и переживем всех», — заявил избранный президент."
Т.е. былое могущество после 90-х растаяло, да и ВТО в порядке. Вот и надо что-то делать, точнее думать, что делать. Пару дней назад мы с Гостем обсуждали эту тему, а теперь и сами они признали.
Денег хотят выбить. Вот и все.
16:20
Денег у них и так выше крыши (самый большой бюджет) им бы ума/попильщиков приструнить, стратегические ошибки приносят свой результат. А чтобы вернуть паритет нужно строить государственные АЭС на новых принципах, новые центрифуги, решать проблему урановых рудников, а главное специалистов, т.к. теперь в этой отрасли а Америке китайцы, индусы, паки и т.д. рулят. Американцев нет, они недвигой торгуют. Школа кончилась и восстановить ее нужны годы, по проекту обновление к 2070 гг. Не думаю, что Китай, и РФ стоять будут.
13.01.2018 16:11
Кто такой Трамп? Риэлтер с несколькими банкротствами, умеющий пускать пыль в глаза. Нет у него щуки с волшебными желаниями и от хотелок до результата громадная дистанция. Поживем-увидим, боюсь я не доживу до тех времен. А на сегодня факт - былого величия нет. В экономике - Китай, в военной отрасли - Россия впереди и набрали темп.
ЯО рассеи такое же дерьмо, как и всё остальное, сделанное руками в этой стране Непатриотический советский анекдот. Классика
Приехала делегация дружественно настроенных японцев. Особый интерес у них вызвали детские сады и школы. Гости наперебой восхищались советской малышнёй. А на прошальной пресс-конференции так заявили, что в страна Советов им очень понравились именно дети.
- А наши стройка, асфальтовые дороги, кварталы новых домов, автомобили, телевизоры, - наседали журналисты.
- Все, что вы делаете руками - это ужасно, - не выдержал глава делегации. - Но дети, дети у вас получаются просто замечательные /пока не вырастут и научатся лизать зад барину/
А он нужен паритет или превосходство?
АК-59, у СССР ядерного оружия, как и любого другого было не меньше, чем у США, но увы, не помогло, СССР уже нет.
АК-59
13.01.2018 16:11
Кто такой Трамп? Риэлтер с несколькими банкротствами, умеющий пускать пыль в глаза. Нет у него щуки с волшебными желаниями и от хотелок до результата громадная дистанция.
В том-то и основное отличие американской политической системы от нашей. Один там ни Трамп ни Шмамп ничего не сделает. А у нас страна замерев глядит в ботоксную физиономию и ждет распоряжений(не вся конечно). Ручное управление верти калом в ласте.