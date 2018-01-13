В проекте ядерной доктрины США сказано, что Россия имеет весомое преимущество перед Америкой в производстве ядерного оружия. Доктрина опубликована в The Huffington Post, пишет "Газета.ру".

"Россия располагает значительными преимуществами перед США и союзниками в производстве ядерного оружия и нестратегических ядерных силах", — говорится в доктрине.

Также в доктрине сказано, что Россия "создает разнообразный набор нестратегических систем, которые могут быть как ядерными, так и обычными вооружениями".

Также в документе написано, что РФ разрабатывает новые виды оружия, в том числе ракету-перехватчик.