Фото: всесезонный курорт "Манжерок"

Новую горнолыжную трассу со средней станцией протяженностью 1050 метров открыли в Манжероке, сообщает пресс-служба курорта.

Трасса представляет собой синий уровень сложности и обслуживается кресельным подъемником. Открытие состоялось 5 января. Отметим, что этот зимний сезон был открыт 9 декабря прошлого года. Общая протяженность горнолыжных трасс на территории всесезонного курорта "Манжерок" составляет 3 405 метров. Это трассы различных уровней сложности: зеленая, синяя, красная.

В настоящее время для гостей курорта открыты и функционируют: учебная трасса, беби-лифт, сноу-парк и трасса со средней станции катания длиной 1050 метров.