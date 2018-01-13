Госдума приняла в пятницу,12 января, во втором, основном чтении правительственный законопроект, который предусматривает введение обязательной классификации гостиниц, горнолыжных трасс и пляжей на всей территории РФ. Об этом пишет "ФАН".

Известно, что классификацию будут вводить поэтапно. С 1 июля 2019 года изменения коснутся гостиниц, где есть более 50 номеров, с 1 января 2020 года — гостиниц с номерным фондом более 15 номеров, с 1 января 2021 года — в отношении всех гостиниц.

Свидетельство о присвоении категории гостиницам, горнолыжным трассам и пляжам будет действовать три года.

В будущем без такого свидетельства предоставлять услуги нельзя будет ни гостиницам, ни пляжам, ни горнолыжным трассам.