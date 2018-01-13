ЦИК России в пятницу, 12 января, опубликовал список доверенных лиц кандидата Владимира Путина на предстоящих президентских выборах.

От Алтайского края доверенными лицами Путина стали актриса Алтайского театра музкомедии Виктория Гальцева и председатель Совета Алтайской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённх Сил и правоохранительных органов Владимир Климов. Любопытно, что в список не вошел медиаменеджер Юрий Пургин, хотя сам говорил о такой возможности в конце прошлого года в эфире краевого телеканала "Катунь 24". Отметим, что его попадание в список доверенных лиц Путина в регионе оценивалось неоднозначно.

Также в число доверенных лиц Путина вошли Леонид Якубович, Карен Шахназаров, Леонид Бокерия.

Кроме Гальцевой и Климова из Алтайского края доверенными лицами других кандидатов стали Александр Гончаренко и Владимир Рыжков (доверенные лица кандидата Григория Явлинского).

У лидера ЛДПР Владимира Жириновского (идет на выборы от партии либерал-демократов) 113 доверенных лиц. На Алтае их пока двое — пресс-секретарь реготделения Юлия Бузиновская и координатор по работе с молодежью Захар Торычев.