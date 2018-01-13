ЦИК России в пятницу, 12 января, опубликовал список доверенных лиц кандидата Владимира Путина на предстоящих президентских выборах.
От Алтайского края доверенными лицами Путина стали актриса Алтайского театра музкомедии Виктория Гальцева и председатель Совета Алтайской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённх Сил и правоохранительных органов Владимир Климов. Любопытно, что в список не вошел медиаменеджер Юрий Пургин, хотя сам говорил о такой возможности в конце прошлого года в эфире краевого телеканала "Катунь 24". Отметим, что его попадание в список доверенных лиц Путина в регионе оценивалось неоднозначно.
Также в число доверенных лиц Путина вошли Леонид Якубович, Карен Шахназаров, Леонид Бокерия.
Кроме Гальцевой и Климова из Алтайского края доверенными лицами других кандидатов стали Александр Гончаренко и Владимир Рыжков (доверенные лица кандидата Григория Явлинского).
У лидера ЛДПР Владимира Жириновского (идет на выборы от партии либерал-демократов) 113 доверенных лиц. На Алтае их пока двое — пресс-секретарь реготделения Юлия Бузиновская и координатор по работе с молодежью Захар Торычев.
Комментарии
Гальцева, как ты потом своим детям, внукам в глаза смотреть будешь, что ты им скажешь, время было такое, не могла по другому, меня заставили.
а коммунистов что проигнорировали?
Про Якубовича понятно - тот может сказать после выборов - увы, Вы все банкроты и выпал переход хода к Пу. А остальные -то что там делают?
Работающим ветеранам и пенсионерам не проиндексировали пенсии, поэтому их голоса под вопросом...
Согласен, тем более что на индексацию работающим ветеранам и пенсионерам требовалась совсем смешная сумма.
У ветеранов пенсии итак хорошие.
А МРОТ подняли, а платить нечем, сокращают бюджетников, начиная с уборщиц и вахтеров.
У Пургина переобуться в прыжке не получилось-стареет!
У ветеранов и пенсионеров пенсии хорошие? Сами попробуйте прожить на 10-12 тысяч, из которых примерно 50% уходит на лекарства и коммуналку! Были бы хорошие пенсии, не работали бы.
13.01.2018 15:26
технарь
Технарю
Так на его медиаресурсе "конь-баран" столько дерьма вылил на действующего поезидента, а пытавшихся ему возразить нещадно банили!
Их самих на мрот или прожиточный минимум посадить, как бы запели
Гальцева, доверенное лицо нашего мугабы!!!!!!
У нас,что в Госдуме сидят артисты,спортсмены и,выжившии из ума,что доверенные лица Путина.Где других-то взять?
13.01.2018 17:32
гость
Предложите свою кандидатуру, homo sapience вы наш))))))
13.01.2018 13:45
- гость -
Не судите о достойных людях по себе.
Порядочный человек отказался бы. Не видимо зря артистов и самоубийц при нормальной власти хоронили за кладбищем отдельно.
13.01.2018 18:29
- гость -
Виктория Гальцева исключительно порядочный человек! А вот говорить гадости о других - непорядочно!
13.01.2018 18:29
- гость -
Виктория Гальцева исключительно порядочный человек! А вот говорить гадости о других - непорядочно!
Исключительно порядочный человек никогда не вляпался бы в это дерьмо.
Бабай с едроссами уже не в тренде.
Где не доверенные лица , где оппАзиция!"
ящик с трубодурами... всё кичиться....
АУ ......... АУ ....... кто-то регламент хоть раз нарушит на дебатах!!!!!.?????