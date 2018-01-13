Знаменитого голливудского актера Стивена Сигала обвинили в изнасиловании, которое якобы случилось в 1993 году. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на интернет-издание The Wrap.

Издание пишет, что потерпевшая Регина Симонс рассказала, что познакомилась с актером на съемках фильма "В смертельной опасности". Тогда женщине было 18 лет. Актер якобы пригласил ее на вечеринку в его доме в Беверли-Хиллз. Но когда девушка прибыла к нему, оказалось, что она единственный гость актера. Потом Сигал отвел ее в комнату, после чего, по версии Симонс, и произошло предполагаемое изнасилование.

Ранее более десяти женщин обвинили актера в неподобающем поведении сексуального характера. Но Симонс первая, кто говорит об изнасиловании. В прошлом месяце она вместе с бывшей голландской моделью подала против Сигала заявление в полицию Лос-Анджелеса.