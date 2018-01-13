Жители краевой столицы в паблике "Инцидент Барнаул" обсуждают семейный скандал, который произошел минувшей ночью в жилом доме на улице Георгиева, 14.
Как сообщают очевидцы, в одной из квартир произошла ссора между супругами. Во время конфликта муж выгнал свою жену голую в подъезд.
Комментаторы разделились на два лагеря. Одни допускают вероятность того, что женщина сама была неправа. Другие, наоборот, обвиняют мужчину в таком поступке.
Комментарии
Подъезд вижу, голую бабу не вижу. Где выгнатая?
введли в гугле - голая баба фото
Неглиже ришется без предлога, грамотеи.
что за улица такая Геогрия?
Как сришиться так и ришется- не?
Фамилия этой бабы- Бассауэр!
Я ее видел
Сиськи болтались
Скорее всего, дяденька хотел похвастаться перед неограниченным кругом лиц тем, какая у него красивая жена.
Не мужской поступок, а свинский.
Фу
В неглиже- все равно, что В без одежды. ЕГЭ рулит?
вот тебе и инвалиды егэ
А где?!!
Улица гей оргиева. Может трансуха?
Причем тут ЕГЭ? УЧИТЕЛЯ ТАКИЕ!
Не гони она сама хотела соседу на кукан прыгнуть а муж хотел посмотреть в глазок и погонять лысенького
ну если сисьге болтались как ушки спаниеля, не каждый кукан вскочет
Вадим Егоров Мы купались /без "в"!/ неглиже...
Мы купались неглиже -
я и девочка-богиня,
светлячок, психологиня,
всё познавшая уже.
Мы купались неглиже -
эта маленькая фея,
я и Саша Ерофеев, -
два такие корифея -
как Левин и Пиаже.
Мы купались неглиже.
Падал звёздочкой окурок,
две бутылочки "Кокура"
стыли в нашем багаже.
Мы купались неглиже.
И, просвечивая еле,
в темноте едва белели
два пятна на каждом теле,
именуемые "ж".
Мы купались неглиже.
Было море под луною
словно стеклышко цветное
на вселенском витраже.
И, как будто в мираже,
плыл над нами полог млечный.
были мы шумны, беспечны,
чуть пьяны, а значит - вечны,
и купались неглиже.