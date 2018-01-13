Жители краевой столицы в паблике "Инцидент Барнаул" обсуждают семейный скандал, который произошел минувшей ночью в жилом доме на улице Георгиева, 14.

Как сообщают очевидцы, в одной из квартир произошла ссора между супругами. Во время конфликта муж выгнал свою жену голую в подъезд.

Комментаторы разделились на два лагеря. Одни допускают вероятность того, что женщина сама была неправа. Другие, наоборот, обвиняют мужчину в таком поступке.