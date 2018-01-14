Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Старый Новый год в Алтайском крае пройдет в условиях мороза и гололеда – в ночь на 14 января в регионе температура опускалась до -33 градусов.

Как сообщает алтайский ЦГМС, в воскресенье в крае в отдельных районах снег, метель, утром при прояснении изморозь, на дорогах гололедица. Температуры в светлое время суток составят -16…-21 градус.

Ветер будет западным, 7-12 метров в секунду, местами порывы до 13-18 метров.

В Барнауле в конце дня снег, утром изморозь, на дорогах гололедица. Днем в краевой столице -18…-20 градусов. Ветер западный, 7-12 метров в секунду.