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Морозы до -33 градусов охладят Алтайский край в ночь на 14 января

, ИА "Амител"
Днем в крае ожидают порывистый ветер

Фото: pixabay.com

Морозную погоду ожидают в Алтайском крае ночью и днем 14 января. Согласно прогнозу ЦГМС по региону, в отдельных районах пройдут снег, метель, утром при прояснении изморозь, на дорогах гололедица.

Ночью столбики термометров в регионе опустятся до -22...-27 градусов, при прояснении в западных районах до -33. Днем температура воздуха составит -16...-21 градус. Ветер западный, ночью 4-9 метров в секунду с усилением до 14, днём 7-12, местами порывы 13-18. 

В Барнауле в конце дня снег, утром изморозь, на дорогах гололедица. Ночью температура опустится до -25...-27 градусов. Днем потеплеет до -18...-20 градусов. Ветер западный, ночью 4-9 метров в секунду, днём 7-12.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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