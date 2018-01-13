Резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов и ведущая ток-шоу "Дом-2" Ольга Бузова выложили совместное видео своего отдыха в Таиланде.

Первым видео выложил Батрутдинов. Затем его же разместила и телеведущая. На видео запечатлены Тимур и Ольга на яхте в Таиланде. Юморист шутливо говорит, что его с Бузовой ничего не связывает.

Отметим, что в Таиланд начинающая певица прилетела, чтобы отметить свой день рождения. 20 января Ольге Бузовой исполнится 32 года.