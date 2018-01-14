Фото: goodfon.ru
Данные о миграционных процессах в Алтайском крае за период январь – ноябрь 2017 года опубликовало региональное статистическое ведомство.
Согласно информации Алтайкрастата, за 11 месяцев прошлого года в край прибыло 29 570 человек, а покинуло наш регион 36 733 человека. Таким образом, Алтай оказался в "минусе" на 7 163 человека.
Этот показатель выше, чем за аналогичный период 2016 года, когда в январе – ноябре Алтайский край покинули на 5 753 человека больше, чем въехали в регион.
При этом любопытно, что если смотреть на показатели зарубежной миграции, то в данном случае Алтайский край продолжает оставаться в плюсе.
Так, за 11 месяцев 2017 года из иностранных государств на Алтай приехало 9 379 человек, а уехало за рубеж 8 244 человека. То есть в данном случае регион сыграл в "плюс" на 1135 человек.
Это означает, что большинство людей, уезжающих из края, предпочитают осесть в других регионах России, а не за государственным кордоном.
Комментарии
на Алтай приехало 9 379 человек, а уехало за рубеж 8 244 человека. То есть в данном случае регион сыграл в "плюс" на 1135 человек.
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Уезжают квалифицированные Васи и Пети в Германию и Норвегию, а приезжают Равшаны и Джамшуты из Таджикистана и Узбекистана. И это называется игра в плюс?
За время правления Карлина Александра Богдановича 105381 человек !!! (сравните с населением Барнаула - 633301 человек) уехали за пределы Алтайского края. А 43025 человек приехали из зарубежных стран. Каких именно стран, вы и так понимаете. Да что там говорить, сам Александр Богданович тоже уехал из края и живёт в Москве.
Ну что дамы и господа, дальше продолжим эвакуацию, или может пришло время что-то менять?
А вот интересно, каждый год в АК приезжают по 20-30 тыс. человек. Где они все селятся на постоянное место жительства, где находят работу при тотальной безработице в АК?!
08:34, селятся они там, где жили 30-40 тыс. человек которые уехали из края и работают там же. Просто для них и такая работа, и жилье за счастье после Киргизии, Таджикистана.