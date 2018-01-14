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Данные о миграционных процессах в Алтайском крае за период январь – ноябрь 2017 года опубликовало региональное статистическое ведомство.

Согласно информации Алтайкрастата, за 11 месяцев прошлого года в край прибыло 29 570 человек, а покинуло наш регион 36 733 человека. Таким образом, Алтай оказался в "минусе" на 7 163 человека.

Этот показатель выше, чем за аналогичный период 2016 года, когда в январе – ноябре Алтайский край покинули на 5 753 человека больше, чем въехали в регион.

При этом любопытно, что если смотреть на показатели зарубежной миграции, то в данном случае Алтайский край продолжает оставаться в плюсе.

Так, за 11 месяцев 2017 года из иностранных государств на Алтай приехало 9 379 человек, а уехало за рубеж 8 244 человека. То есть в данном случае регион сыграл в "плюс" на 1135 человек.

Это означает, что большинство людей, уезжающих из края, предпочитают осесть в других регионах России, а не за государственным кордоном.