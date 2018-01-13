Корпорация Samsung на закрытой встрече в Лаc-Вегасе представила прототип смартфона со складывающимся экраном. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на издание Letsgodigital.
Новинка будет называться Galaxy X. У смартфона будет 7,3-дюймовый гнущийся дисплей. Производство начнется в ноябре этого года, а уже в 2019 году готовый смартфон официально представят публике.
До того, как телефон начнут производить, производители должны будут решить несколько технических проблем. Например, как сделать дисплей устойчивым к постоянным сгибаниям в обоих направлениях. По слухам, компания тестирует панель, способную вынести до 200 тысяч таких действий.
More detail about Samsung's foldable phone, the Galaxy X, leak — https://t.co/aa4xS0yWQx pic.twitter.com/i2waNGHMXj— MSPoweruser (@mspoweruser) 12 января 2018 г.
Комментарии
простите, не удержался.
Молодой человек пpиходит в аптеку и сдает купленные накануне пpезеpвативы:
- Безобразие, они у вас pвутся!
Один мужик из очеpеди возмущенно добавляет:
- Да, да, напишите им жалобу, и отметьте, что они не только pвутся, но и гнутся.