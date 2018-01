Корпорация Samsung на закрытой встрече в Лаc-Вегасе представила прототип смартфона со складывающимся экраном. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на издание Letsgodigital.

Новинка будет называться Galaxy X. У смартфона будет 7,3-дюймовый гнущийся дисплей. Производство начнется в ноябре этого года, а уже в 2019 году готовый смартфон официально представят публике.

До того, как телефон начнут производить, производители должны будут решить несколько технических проблем. Например, как сделать дисплей устойчивым к постоянным сгибаниям в обоих направлениях. По слухам, компания тестирует панель, способную вынести до 200 тысяч таких действий.

