Голливудский актер Леонардо Ди Каприо снимется в новом фильме режиссера Квентина Тарантино о Чарльзе Мэнсоне. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на Variety.

В этом фильме Ди Каприо сыграет стареющего безработного актера. Также в фильме, вероятно, снимется актриса Марго Робби. Ей предложили роль жены режиссера Романа Полански Шэрон Тейт, которая была убита последователями секты Чарли Мэнсона в 1969 году.

Пока у картины нет названия. Планируется, что фильм выйдет на экраны 9 августа 2019 года. Картина будет посвящена событиям 1969 года, когда члены "семьи"Мэнсона совершили ряд убийств, в том числе, Шэрон Тейт и ее гостей. Режиссер также заявил, что его фильм не является биографическим.