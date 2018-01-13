Воскресенье, 14 Январь, 09:19

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2017

Опросы

Как вы ищете работу?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 56,6
€ 68,26
816961
-20°
Обь
347см -2

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Выборы президента - 2018Крещение-2018 Законы-2018
Новости

Мышонок напугал зрителей на концерте симфонического оркестра в США

, ИА "Амител"
Зрители во время концерта в ужасе осматривали пол, двигали сумки и поднимали ноги

Фото: pixabay.com

Маленький мышонок в Америке устроил настоящий переполох на концерте, в котором принимал участие Национальный симфонический оркестр под управлением дирижера Ютаки Садо. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на The Washington Post.

Сначала мышонка заметили на полу Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне еще во время антракта. Грызуна начали ловить, но не смогли. В итоге во время второй части концерта зрители в ужасе осматривали пол, двигали сумки и поднимали ноги.

Между тем, зрители старались соблюдать тишину, чтобы не мешать музыкантам.

 

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< январь 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31            
09:11
Появилось видео с украинскими кораблями в Крыму 0
08:53
Кондуктор в Тюмени высадил из автобуса девочку в мороз из-за нехватки денег 1
08:20
Пятеро пожарных тушили горящий жилой дом в Алтайском крае 0
07:50
Отмечаем старый Новый год: что приготовить и подать на праздничный стол 0
07:34
Парящие котики и киты: подборка самые необычных воздушных змеев 0
07:19
Лыжный праздник: "Трасса здоровья" начинает работу в Барнауле 14 января 0
07:03
Огромный коттедж с бассейном под навесом продают в Барнауле за 20 млн руб. 0
06:48
Что за праздник Обрезание Господне и когда его отмечают православные 18
06:32
Последняя провокация Сталина: что стояло за "делом врачей" 1953 года в СССР 8
06:17
Старый Новый год в Алтайском крае выдастся морозным и скользким 0
06:01
Миграционный отток из Алтайского края к концу 2017-го превысил 7000 человек 4
23:05
Корпорация Samsung на закрытой встрече представила гнущийся смартфон 1
22:06
Леонардо Ди Каприо снимется в новом фильме режиссера Квентина Тарантино 0
21:04
Мышонок напугал зрителей на концерте симфонического оркестра в США 0
20:05
Актера Стивена Сигала обвинили в изнасиловании 1
19:44
Америка внесла соцсеть "ВКонтакте" в список пиратских ресурсов 0
19:22
Падение части ракеты в Китае попало на видео 0
18:36
Новую горнолыжную трассу открыли в Манжероке в Республике Алтае 2
18:03
20-летний американец выиграл в лотерею $451 млн 0
17:35
Тимур Батрутдинов и Ольга Бузова выложили совместное видео с отдыха 2
17:01
Морозы до -33 градусов охладят Алтайский край в ночь на 14 января 1
16:32
КамАЗ с пшеном перевернулся на трассе в Алтайском крае 6
16:04
Шесть пострадавших при взрыве газа в Омске находятся в реанимации 13
15:26
Классификация гостиниц, горнолыжных трасс и пляжей появится в России 1
15:05
Добровольцев ищут в Барнауле для поиска пропавшей женщины 0
14:38
Муж выгнал жену в подъезд в неглиже: барнаульцы обсуждают семейный скандал 16
14:01
Америка заявила о ядерном превосходстве России 11
13:37
Алтайская артистка Гальцева стала доверенным лицом Путина на выборах 27
13:08
Александр Карлин поздравил журналистов с профессиональным праздником 2
12:36
Восьмилетний ребенок погиб на тренировке по самбо в Мурманской области 0
12:03
Смертельно опасный флешмоб набирает популярность среди подростков в сети 10
11:35
Медики рассказали о здоровье Дональда Трампа 2
11:29
Часть пр.Красноармейского перекрыли в Барнауле из-за прорыва воды 1
11:01
Барнаульцы обсуждают видео, на котором пассажир выпал из автобуса 6
10:33
Фестиваль "День сибирского валенка" стартовал в Барнауле 0
10:04
Барнаульцы сами выберут площадки, которые в этом году нужно благоустроить 7
09:33
Сергей Дугин поздравил журналистов с профессиональным праздником 0
09:05
"Аэрофлот" будет судиться с Аршавиной из-за задержки рейса 28
08:44
Больше 20 человек тушили горящий жилой дом в Рубцовске 0
08:22
Подписи за выдвижение Путина примут в приемных "Единой России" на Алтае 27
08:04
Что такое "нобельфайк" и желтая пресса: интересные факты о печати 5
07:50
Денди и любимец девушек: Орландо Блум в жизни и на экране 2
07:34
Что такое старый Новый год и почему мы его празднуем 26
07:03
Коттедж со СПА-комплексом в цоколе продают в Барнауле за 10 млн рублей 8
06:48
Погладить кошек и увидеть необычный спектакль: чем заняться 13 и 14 января 1
06:32
Васильева коляда: что за праздник, традиции и обряды 2
06:17
Выходные в Алтайском крае начинаются со снега, метелей и морозов 0
06:01
Территория климатического экстрима: температурные рекорды Алтайского края 0
05:40
Три мальдивских шпагата Волочковой: на песке, доске и скутере 16
04:43
Путин призвал власти регионов эффективно исполнить "майские указы" 3

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.