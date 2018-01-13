Маленький мышонок в Америке устроил настоящий переполох на концерте, в котором принимал участие Национальный симфонический оркестр под управлением дирижера Ютаки Садо. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на The Washington Post.

Сначала мышонка заметили на полу Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне еще во время антракта. Грызуна начали ловить, но не смогли. В итоге во время второй части концерта зрители в ужасе осматривали пол, двигали сумки и поднимали ноги.

Между тем, зрители старались соблюдать тишину, чтобы не мешать музыкантам.