Семья из шести человек, пострадавших при взрыве газа в Омске, в том числе четверо детей, до сих пор находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом пишет РИА "Новости".
Еще один пострадавший находится в больнице с переломом пяточной кости.
Напомним, взрыв бытового газа произошел в пятиэтажном жилом доме в Омске вечером 12 января. После взрыва загорелась одна из квартир. Всего пострадали восемь человек, семерым потребовалась госпитализация. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Жильцы дома были эвакуированы и размещены в одной из гостиниц.
Комментарии
Интересно, сколько ещё таких взрывов должно произойти, чтобы люди поняли, что не должно быть никакого газа в многоквартирных домах?
13.01.2018 16:12
Удобен, но опасен газ. За газом нужен глаз да глаз © Миннефтегазпром СССР
сколько еще должно произойти автомобильных аварий, чтобы люди поняли, что не должно быть автомобилей, и пересели бы на лошадей
Такая чтоли логика
Fairy22, но преимущество автомобиля перед лошадью очевидно. Расскажите мне для каких целей нужен газ в многоквартирных, многоэтажных домах? Если речь пойдет об приготовлении пищи, то пожалуйста опишите преимущество газа над индукционной плитой?
13.01.2018 16:32
- гость -
газом обычно оснащены дома, построенные лет 30-40 назад. сложно выяснить сейчас у проектировщиков, чем они руководствовались. Но боюсь, что массовой замены газовых плит на электрические проводка этих домов не выдержит
13.01.2018 16:38
- гость -
Проектировщики руководствовались, скорее всего, тем, что люди того времени (50-60 лет назад) не боялись открытого огня и умели с ним обращаться. Умели топить печи, умели пользоваться газом. А вот сейчас...
В домах где электропроводка сделана 50 и более лет назад её замена и так обязательна, так как на тот момент хорошего пластика для изоляции кабелей и проводов просто не было. Да и для большинства современных кабелей срок минимальный службы 30 лет, а сколько там на деле будет никто не знает.
И за свет 3.81 + газ выходит больше, чем с плитами
17:05, пусть даже бы с газовой плитой было дешевле, но стоит ли эта экономия того, что в любой момент сосед-алкаш может всё "случайно" взорвать?
Можно посмотреть Ваши расчеты? По факту за месяц пользования газовой плитой плачу 48 руб. И это при том, что у меня нет электрочайника, всё на газе, т.к. он дешевле.
чё спорите? писали же- рыбак принёс БАЛЛОН с гаража, хотел рыбачить-бухать в выходной. покрутил кран. там пробка ледяная- газ не идёт. а потом, когда не надо, пошёл. и предыдущий случай в новостройке, пока не подключенной к газу, тоже с БАЛЛОНОМ!!! а электричество всегда будет втрое дороже газа из-за стоимости турбин, генераторов, КПД 50%, потерь в проводах, трансформаторах, персонала для обслуги всего этого.