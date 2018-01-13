Семья из шести человек, пострадавших при взрыве газа в Омске, в том числе четверо детей, до сих пор находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом пишет РИА "Новости".

Еще один пострадавший находится в больнице с переломом пяточной кости.

Напомним, взрыв бытового газа произошел в пятиэтажном жилом доме в Омске вечером 12 января. После взрыва загорелась одна из квартир. Всего пострадали восемь человек, семерым потребовалась госпитализация. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Жильцы дома были эвакуированы и размещены в одной из гостиниц.