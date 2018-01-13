Фото: vk.com/barneos22
КамАЗ, перевозивший пшено, перевернулся на трассе в Алтайском крае возле села Ребриха. Об этом сообщают очевидцы в паблике Barnaul 22.
ДТП произошло днем в субботу, 13 января. Судя по фотографиям, весь груз рассыпался на дорогу.
Комментаторы, шутя отмечают, что это настоящий "пир для птиц".
Комментарии
шутники блин
Какие птицы? Вы в какой стране живете? Сейчас "хозяин" попросит водилу рассчитаться за груз и машину. Но он скажет, что денег нет, заплатит за кран, закидает лопатой пшено и отвезёт его куда надо. Ну а потом починит и подкрасит камаз.
Пшено? Пшеница!!!
13.01.2018 17:08
Вот и я думаю, что пшеница... Кое-кто, наверное, не знает разницу между пшеницей и пшеном, м-дя... куды котицца мир?!