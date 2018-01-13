Фото: vk.com/barneos22

КамАЗ, перевозивший пшено, перевернулся на трассе в Алтайском крае возле села Ребриха. Об этом сообщают очевидцы в паблике Barnaul 22.

ДТП произошло днем в субботу, 13 января. Судя по фотографиям, весь груз рассыпался на дорогу.

Комментаторы, шутя отмечают, что это настоящий "пир для птиц".