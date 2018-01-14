Фото: maria-ra.ru

Традиционный барнаульский праздник спорта "Трасса здоровья", посвященный открытию лыжного сезона, состоится 14 января.

В это воскресенье участники зимнего торжества соберутся на лыжной базе "Динамо" с 09:00. Праздник продлится до 17:00.

Барнаульцев ждут выступления творческих коллективов и традиционное угощение чаем со сладостями.

"Праздник даст начало традиционной акции с розыгрышем призов от компании "Мария-Ра". Главный приз — автомобиль Toyota Camry. Его обладатель определится в конце лыжного сезона — 26 марта в прямом эфире телеканала "Катунь 24". Кроме того, еженедельно будут разыгрываться по 10 комплектов лыж и по 10 подарочных карт на сумму 10 тысяч рублей на покупки в торговой сети "Мария-Ра", — сообщает пресс-служба ретейлера.

На праздник приглашаются все барнаульцы и гости нашего города. Также напомним, что 14 января в Барнауле будет морозно. В дневное время в краевой столице ожидается -18…-20 градусов.