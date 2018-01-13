Министерство торговли США внесло российскую социальную сеть "ВКонтакте" в список пиратских ресурсов. Об этом пишет сайт газеты "Комсомольская правда".

По мнению ведомства, социальная сеть нарушает авторские права правообладателей. Два года назад владелец "ВКонтакте" холдинг Mail.Ru Group заключил соглашение со многими западными производителями музыкального контента с целью борьбы с пиратством. Между тем в Америке считают, что соцсеть продолжает нарушать авторские права тех, с кем не заключала договоры.

В ведомстве полагают, что "ВКонтакте" стоит на пути к исправлению. Ведь модераторы ежедневно удаляют нелегальную музыку и фильмы с сайта.