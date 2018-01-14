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Новости

Кондуктор в Тюмени высадил из автобуса девочку в мороз из-за нехватки денег

, ИА "Амител"
По данному инциденту организована проверка

Фото: 8plus1.ru

Прокуратура Тюмени и региональный Следственный комитет инициировали проверку после сообщений местных СМИ об инциденте с девочкой, которую высадили из автобуса в мороз из-за нехватки денег. Об этом пишет газета "Известия".

Издание сообщает, что инцидент произошел в пятницу,12 января. У 15-летней девочки не хватало денег, чтобы рассчитаться за проезд. Тогда кондуктор тюменского автобуса ссадил подростка, несмотря на то, что на улице был мороз.

 Ребенку помогли деньгами прохожие на остановке, и она доехала  до необходимого ей места только через несколько часов. Родственники рассказали, что у подростка не хватило денег, потому что в первом автобусе ей не правильно сдали сдачу.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

14.01.2018 09:07
- гость -

В 15 лет уже не девочка. В этом возрасте некоторые детей рожают. Философия онижедети делает ребятню нежизнеспособной

1  0
14.01.2018 09:25
- гость -

Проездных нет?
Что значит неправильно сдачу дали? Арифметику в первом классе проходят, счет до 100.

0  0
14.01.2018 09:26
- гость -

В этом возрасте и карманные деньги есть, в т.ч. на обед.

0  0
14.01.2018 09:37
Пионре

0  0
14.01.2018 09:37
Пионре

0  0
14.01.2018 09:37
Пионре

0  0
14.01.2018 10:19
- гость -

кондуктор, Вы в ответе за тех, кого в автобус запустили)))
и что, когда она заходила в автобус, на улице не было мороза?

0  0
14.01.2018 10:29
Эрг Ноор

Вот общество....Кто говорит ,что девочка уже самостоятельная решать свои проблемы,кто,что кондуктор обязана.В этом и жесть современных нелюдей.
Просто ,что нужно помочь почеловечески без амбиций такой вариант неактуален,не?
Жалкие двуногие.

0  0
14.01.2018 10:46
Эрг Ноору

Вы единственный вменямый человек, а все выше высказавшиеся просто скоты-с!

0  0
14.01.2018 11:04
- гость -

Кто говорит ,что девочка уже самостоятельная решать свои проблемы,кто,что кондуктор обязана
---
дедушка мороз виноват, не?

0  0
14.01.2018 11:15
Наталья

Неужели не нашлось в автобусе человека, который бы не пожалел 20 рублей или сколько ей не хватало?! Ведь у всех дети есть, а окажись ребенок этого кондуктора в такой ситуации? Добрее нужно быть... У меня ситуация была: ехала в трамвае, кондуктор к бабуле подошла за расчетом, а та пенсионное с проездным забыла и она ее заставила выходить. Я просто за ту бабулю рассчиталась, так она меня потом благодарила так, будто я ей мешок денег подарила...

0  0
14.01.2018 11:31
Наталье

А Вы думаете это единственная девочка у кондуктора за день? Ей за всех платить? А у кондуктора дети дома кушать не хотят? А пассажиры не заплатили, значит была причина. Может девка себя нахально вела. Ведь полезла же в автобус без денег. Насколько я знаю, люди имеют свойство проверять свою мелочь на остановке. Или подобный процесс тоже труден для современного подростка

0  0
14.01.2018 11:34
Буревестник

Читаем Дарвина на тощак !

0  0
14.01.2018 11:36
гость

Сколько раз видела, как в трамвае к кондуктору подходят и дети и подростки и поясняют, что у них нет денег за проезд и ни кто их не выгоняет, спокойно едут. Может это только в нашем городе?

0  0
14.01.2018 11:43
Наталья

14.01.2018 11:31 от Натальи Понятно, что Вы бы никогда и никому не помогли...Что ж, это Ваш выбор. Дай бог Вам и Вашим близким не оказаться в подобной ситуации...

0  0
14.01.2018 11:50
- гость -

Ну а почему бы еще и кассирам в магазине тож детям (особенно 15-летним, считать не научившимся) не добавлять денег на еду, может, дети голодные целых 4 часа?! Как кондуктор, поступила бы также, как пассажир - добавила бы денег однозначно.

0  0
14.01.2018 11:56
гость

Какие - то двойные стандарты в нашем обществе. Если Аршавину высадили - это "действовали по инструкции"(с маленькими детьми, между прочим). А из автобуса высадили без билета " так скоты". Тут нет инструкции?

0  0
14.01.2018 11:56
гость

Какие - то двойные стандарты в нашем обществе. Если Аршавину высадили - это "действовали по инструкции"(с маленькими детьми, между прочим). А из автобуса высадили без билета " так скоты". Тут нет инструкции?

0  0
14.01.2018 12:03
- гость -

Кондуктор высадила из автобуса подростка только за то, что он не стал платить за проезд. 17-летний мальчик был вынужден идти потным 4 остановки, хотя на улице стояла жара! У него не оказалось при себе денег, так как он положил их в дырявый карман и они выпали. Общественность шокирована, проводится проверка.

0  0
14.01.2018 12:18
- гость -

14.01.2018 09:07
- гость -
В 15 лет уже не девочка.

Вы это о чем? В европе и азии детьми считают лет до 25.

0  0
14.01.2018 12:21
- гость -

14.01.2018 11:50
- гость -
о каких кассирах вы сейчас говорите, о тех которые регурярно неправильно сдачу дают в магазинах??

0  0
14.01.2018 12:37
- гость -

Пользуйтесь банковскими картами для безналичного расчета!

0  0
14.01.2018 12:39
- гость -

Не надо спорить, просто когда вы видите такие случаи, платите деньги за таких детей, кондуктор не может за всех платить, но если попадётся на проверку, то ей штраф. Поэтому платите и сидите дальше, гордясь собой, только не удивляйтесь, когда заметите, что что-то слишком часто это стало случаться, особенно в мороз или жару, дождь или сильный снег, сильный ветер или тёмное время суток. Каждый выбирает для себя.

0  0
14.01.2018 12:40
Массаж мозга

И прокуратура и СК возбудились, ну надо же... Интересно, что они там будут проверять. Какое было нарушение закона или прав девочки?
Какой был мороз в Тюмени? Как у нас сейчас?
А дело то не стоит выеденного яйца. Когда у меня не было денег в её возрасте, я шёл пешком, когда было холодно - одевался теплее. Сейчас же у всех мобильники - звони родителям, если что, помогут.
Наш народ не то что денег добавить, место никто не уступит пожилой женщине в полном автобусе. Зато в интернетах все такие добренькие, благообразные.
В общем, возбудившихся законников уволить за несоответствие занимаемым должностям. Там где надо проверять, от них не дождёшься, там где делать ничего не надо - они демонстрируют бурную деятельность.

0  0
14.01.2018 12:46
- гость -

14.01.2018 12:21
- гость -

Считать надо,для этого нас в школе математике и учат, а не только кассиров) Деточке этой, надеюсь, урок на всю жизнь. Математику теперь полюбит.

0  0
14.01.2018 12:47
- гость -

14.01.2018 12:39
- гость -

В точку. И добавить нечего.

0  0
14.01.2018 12:55
- гость -

Ребенку помогли деньгами прохожие на остановке, и она доехала до необходимого ей места только через несколько часов.

а телефона у деточки нет? родителям позвонить не судьба была? бухала поди с корешами или как Шурыгина себя вела. а сказала, что с автобуса высадили.

0  0
14.01.2018 13:02
Эрг Ноор

Единственное ,что есть немного хорошего в этой теме-это то,что она хотя бы поднимается.Тема человечности.Ни кто прав и виноват,а то ,что в принципе осталось еще где то далеко подсознательное чувство,что оставлять в неприятности человека неправильно,неважно по инструкции или нет.Хотя люди сейчас неспособны сделать даже минимальнейшее душевное усилие,чтобы кому то помочь,оправдывая это-сами виноваты,потом на голову сядут,нафиг надо своих проблем хватает и инструкцией).

0  0
14.01.2018 13:09
- гость -

Вспомнишь о человечности, работая кондуктором))

0  0
14.01.2018 13:09
- гость -

Пару лет назад возле остановки пл.Победы в сторону пл. Октября примерно такой же "безденежный" тусил каждый день. У меня дня три подряд спрашивал мелочь, дескать на проезд не хватает.

0  0
14.01.2018 13:14
Массаж мозга

Он что, умирать в степи на мороз её высадил? Двочка ещё ходить не умеет? Инвалид? Нет. Тогда чему сострадать? А у кондуктора зарплата маленькая, начальство злое и пассажиры эти... а девочке надо было сесть в такси и доехать. По прибытию предки бы рассчитались.

0  0
14.01.2018 13:28
- гость -

Ну у нас город весь можно пройти за 3-4 часа о чем вообще разговоры. Молодёжи пошла наглая, безрассудная. Нет денег идёшь пешком, в 90ые автобусы иногда раз в 2часа ходили и морозы были сильней.

0  0
14.01.2018 13:31
- гость -

Соседский парень десятиклассник с другом ездят с пятитысячной купюрой, которую кондукторы в 99,9% не могут разменять. Так и ездили, только дурачки похвалились во дворе. Когда попали в маршрутке с соседской бабушкой, та их сдала, их высадили, мелочи у них не было, никто и разменять не захотел.

0  0
14.01.2018 13:35
- гость -

Вы это о чем? В европе и азии детьми считают лет до 25.

И Вы считаете это нормальным?

0  0
14.01.2018 13:39
- гость -

Что за народец. У нас деды в 10 лет к станкам вставали, а тут трагедия из-за 15 летней. А потом удивитесь, что к 30 она никому не нужна, т.к. сознание маленького ребенка в теле женщины.

0  0
14.01.2018 14:01
гость

Если говорить о милосердии, так начинайте каждый с себя. Кто работает в аптеке - выдавайте бесплатно лекарства, в магазинах - продукты, в парикмахерских - стригите, в больницах - принимайте без талонов и т.д. Три дня мне пришлось в 7-00 утра занимать очередь за талоном в соц.защиту и все три дня талоны заканчивались именно на мне. И никто из работников не проявил милосердие и не принял меня без талона(но я и не претендовала - порядок. есть порядок). В 4й день пришла в 6 - 30 и достался талон. Почему только к кондукторам претензии и обвинения в жестокости? А вы на своих раб.местах не такие?

0  0
14.01.2018 14:16
- гость -

Вот народ оскотинился, сказывается 17 летнее правление луноликого с партией жуликов и воров. Ни кто в автобусе девченке не помог! И все ведь видели, что за окном мороз,что в данный момент эти несчастные копейки могут стоит жизни человека! Голосуйте за путена, следующий ваш этап эволюции - кусание безбилетного, обгрызание конечности безбилетному !

0  0
14.01.2018 14:19
- гость -

Сделайте в конце концов детям бесплатный проезд и проблемы не будет. Ну подорожают билеты, ну это же ради детей
Бизнесмены сразу смекнут и сделают детей курьерами. Дети обрадуются и пойдут зарабатывать и богатеть... и у родителей меньше денег просить. Чудеса

0  0
14.01.2018 14:27
- гость -

все ведь видели, что за окном мороз,что в данный момент эти несчастные копейки могут стоит жизни человека

А зайти в магазин погреться не судьба? Что за тренд на великовозрастных дЭбилов? До луноликого на колбасе трамваев ездили, да пешком через полгорода ходили.

0  0
14.01.2018 14:27
- гость -

14.01.2018 14:16
- гость -

Жирный ПЛЮСИЩЕ тебе в седалище, брат!
Нелигитивные люди не допустили нашего кумира к власти. Но ничего мы подождем. Придет Навальный и сразу же все исправит. Все дети будут ездить безплатно и помыкать кондукторами, если они их не смогут усадить на места для инвалидов.

0  0
14.01.2018 14:28
- гость -

Сделайте в конце концов детям бесплатный проезд и проблемы не будет.

Я в 14 листовки раздавал, а кто-то до сих пор в 30 с родителями живет.

0  0
14.01.2018 14:29
- гость -

А я всегда помогаю ребятишкам копейками Это так приятно! Как они тебе благодарны! Такой непосредственный открытый благодарный взгляд!
Обычно возле кассы в магазине можно наблюдать "стайку" 2-3 сорванца,которым хватает или на конфетку или на мороженное, вот они считают и так и эдок свои копейки, не получается!
Просто говорю кассиру, что бы отдала им и конфеты и мороженное за мой счет.

0  0
14.01.2018 14:36
- гость -

14.01.2018 14:27
- гость -
КАГ БЭ тебе понятно объяснить, что люди разные бываю! Выкинули эту девчонку из автобуса и после это она может побояться в магазин зайти на остановке, т.к. там обычно написано - греться НЕЛЬЗЯ!!! только за покупками можно!
А я жил нормально до луноликого, без билетов ездил,т.к. контролеров не было, а только компостеры!

0  0
14.01.2018 14:42
- гость -


14.01.2018 14:29
- гость -

Да ты грязный педофил!

0  0
14.01.2018 14:44
- гость -

14.01.2018 14:36
- гость -
--------------
А сейчас халява накрылась. Так тут не луноликий виноват, а твое нищебродство постоянное. Которое как началось при бровеносном Лене да так и продолжается.

0  0
14.01.2018 14:45
Не минимум

Прочитала правила пользования общественным транспортом, так там нет ни слова про право кондуктора высаживать пассажиров! Значит это самоуправство! Контролер оштрафовать может, а кондуктор только предложить заплатить! К дисциплинарной ответственности такого кондуктора!

0  0
14.01.2018 14:48
- гость -

КАГ БЭ тебе понятно объяснить, что люди разные бываю! Выкинули эту девчонку из автобуса и после это она может побояться в магазин зайти на остановке,

А без денег в автобус залезать она не постеснялась. Кури стоимость проезда в Тюмени (25 рублей.) Сдать могли неправильно только с 50. И до 25, по твоему, девочка считать не умеет. Ну это естественный отбор называется.

0  0
14.01.2018 14:49
- гость -


14.01.2018 14:45
Не минимум


еще раз прочитай. там про право бесплатного проезда у 15-тилетнего оболтуса тоже ни слова нет, а про его обязанность заплатить за проезд, есть.

0  0
14.01.2018 15:06
- гость -

И все таки скоты-с! Ребенка на мороз, эх соотечественники.

0  0
14.01.2018 15:46
- гость -

Скотство - обычное состояние этого жалкого народца, давай ВВП прессуй их дальше по полной!

0  0
14.01.2018 18:20
- гость -

транспортная карта рулит!
вас не обманут со сдачей...
низко кланяюсь перед администрацией Барнаула и московскими изобретателями этой замечательной системы

0  0
14.01.2018 18:42
- гость -

"транспортная карта рулит! "
-----
А на карте деньги не могут закочиться?

0  0
14.01.2018 19:46
- гость -

Три дня мне пришлось в 7-00 утра занимать очередь за талоном в соц.защиту

Ни фигасе..., это где так соцзащиту корёжит, что они там совсем ох.. обнаглели? А чем они всю неделю занимаются?

0  0
14.01.2018 19:48
- гость -

Ага, в некоторых магазинах они и крутятся специально, присмотритесь, там одни и те же.

0  0
14.01.2018 20:33
Немо

Ни у кондуктора, ни у водителя ОТ нет никакого права высаживать пассажира!

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