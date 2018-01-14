Прокуратура Тюмени и региональный Следственный комитет инициировали проверку после сообщений местных СМИ об инциденте с девочкой, которую высадили из автобуса в мороз из-за нехватки денег. Об этом пишет газета "Известия".

Издание сообщает, что инцидент произошел в пятницу,12 января. У 15-летней девочки не хватало денег, чтобы рассчитаться за проезд. Тогда кондуктор тюменского автобуса ссадил подростка, несмотря на то, что на улице был мороз.

Ребенку помогли деньгами прохожие на остановке, и она доехала до необходимого ей места только через несколько часов. Родственники рассказали, что у подростка не хватило денег, потому что в первом автобусе ей не правильно сдали сдачу.