Прокуратура Тюмени и региональный Следственный комитет инициировали проверку после сообщений местных СМИ об инциденте с девочкой, которую высадили из автобуса в мороз из-за нехватки денег. Об этом пишет газета "Известия".
Издание сообщает, что инцидент произошел в пятницу,12 января. У 15-летней девочки не хватало денег, чтобы рассчитаться за проезд. Тогда кондуктор тюменского автобуса ссадил подростка, несмотря на то, что на улице был мороз.
Ребенку помогли деньгами прохожие на остановке, и она доехала до необходимого ей места только через несколько часов. Родственники рассказали, что у подростка не хватило денег, потому что в первом автобусе ей не правильно сдали сдачу.
Комментарии
В 15 лет уже не девочка. В этом возрасте некоторые детей рожают. Философия онижедети делает ребятню нежизнеспособной
Проездных нет?
Что значит неправильно сдачу дали? Арифметику в первом классе проходят, счет до 100.
В этом возрасте и карманные деньги есть, в т.ч. на обед.
кондуктор, Вы в ответе за тех, кого в автобус запустили)))
и что, когда она заходила в автобус, на улице не было мороза?
Вот общество....Кто говорит ,что девочка уже самостоятельная решать свои проблемы,кто,что кондуктор обязана.В этом и жесть современных нелюдей.
Просто ,что нужно помочь почеловечески без амбиций такой вариант неактуален,не?
Жалкие двуногие.
Вы единственный вменямый человек, а все выше высказавшиеся просто скоты-с!
Кто говорит ,что девочка уже самостоятельная решать свои проблемы,кто,что кондуктор обязана
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дедушка мороз виноват, не?
Неужели не нашлось в автобусе человека, который бы не пожалел 20 рублей или сколько ей не хватало?! Ведь у всех дети есть, а окажись ребенок этого кондуктора в такой ситуации? Добрее нужно быть... У меня ситуация была: ехала в трамвае, кондуктор к бабуле подошла за расчетом, а та пенсионное с проездным забыла и она ее заставила выходить. Я просто за ту бабулю рассчиталась, так она меня потом благодарила так, будто я ей мешок денег подарила...
А Вы думаете это единственная девочка у кондуктора за день? Ей за всех платить? А у кондуктора дети дома кушать не хотят? А пассажиры не заплатили, значит была причина. Может девка себя нахально вела. Ведь полезла же в автобус без денег. Насколько я знаю, люди имеют свойство проверять свою мелочь на остановке. Или подобный процесс тоже труден для современного подростка
Читаем Дарвина на тощак !
Сколько раз видела, как в трамвае к кондуктору подходят и дети и подростки и поясняют, что у них нет денег за проезд и ни кто их не выгоняет, спокойно едут. Может это только в нашем городе?
14.01.2018 11:31 от Натальи Понятно, что Вы бы никогда и никому не помогли...Что ж, это Ваш выбор. Дай бог Вам и Вашим близким не оказаться в подобной ситуации...
Ну а почему бы еще и кассирам в магазине тож детям (особенно 15-летним, считать не научившимся) не добавлять денег на еду, может, дети голодные целых 4 часа?! Как кондуктор, поступила бы также, как пассажир - добавила бы денег однозначно.
Какие - то двойные стандарты в нашем обществе. Если Аршавину высадили - это "действовали по инструкции"(с маленькими детьми, между прочим). А из автобуса высадили без билета " так скоты". Тут нет инструкции?
Какие - то двойные стандарты в нашем обществе. Если Аршавину высадили - это "действовали по инструкции"(с маленькими детьми, между прочим). А из автобуса высадили без билета " так скоты". Тут нет инструкции?
Кондуктор высадила из автобуса подростка только за то, что он не стал платить за проезд. 17-летний мальчик был вынужден идти потным 4 остановки, хотя на улице стояла жара! У него не оказалось при себе денег, так как он положил их в дырявый карман и они выпали. Общественность шокирована, проводится проверка.
14.01.2018 09:07
- гость -
В 15 лет уже не девочка.
Вы это о чем? В европе и азии детьми считают лет до 25.
14.01.2018 11:50
- гость -
о каких кассирах вы сейчас говорите, о тех которые регурярно неправильно сдачу дают в магазинах??
Пользуйтесь банковскими картами для безналичного расчета!
Не надо спорить, просто когда вы видите такие случаи, платите деньги за таких детей, кондуктор не может за всех платить, но если попадётся на проверку, то ей штраф. Поэтому платите и сидите дальше, гордясь собой, только не удивляйтесь, когда заметите, что что-то слишком часто это стало случаться, особенно в мороз или жару, дождь или сильный снег, сильный ветер или тёмное время суток. Каждый выбирает для себя.
И прокуратура и СК возбудились, ну надо же... Интересно, что они там будут проверять. Какое было нарушение закона или прав девочки?
Какой был мороз в Тюмени? Как у нас сейчас?
А дело то не стоит выеденного яйца. Когда у меня не было денег в её возрасте, я шёл пешком, когда было холодно - одевался теплее. Сейчас же у всех мобильники - звони родителям, если что, помогут.
Наш народ не то что денег добавить, место никто не уступит пожилой женщине в полном автобусе. Зато в интернетах все такие добренькие, благообразные.
В общем, возбудившихся законников уволить за несоответствие занимаемым должностям. Там где надо проверять, от них не дождёшься, там где делать ничего не надо - они демонстрируют бурную деятельность.
14.01.2018 12:21
- гость -
Считать надо,для этого нас в школе математике и учат, а не только кассиров) Деточке этой, надеюсь, урок на всю жизнь. Математику теперь полюбит.
14.01.2018 12:39
- гость -
В точку. И добавить нечего.
Ребенку помогли деньгами прохожие на остановке, и она доехала до необходимого ей места только через несколько часов.
а телефона у деточки нет? родителям позвонить не судьба была? бухала поди с корешами или как Шурыгина себя вела. а сказала, что с автобуса высадили.
Единственное ,что есть немного хорошего в этой теме-это то,что она хотя бы поднимается.Тема человечности.Ни кто прав и виноват,а то ,что в принципе осталось еще где то далеко подсознательное чувство,что оставлять в неприятности человека неправильно,неважно по инструкции или нет.Хотя люди сейчас неспособны сделать даже минимальнейшее душевное усилие,чтобы кому то помочь,оправдывая это-сами виноваты,потом на голову сядут,нафиг надо своих проблем хватает и инструкцией).
Вспомнишь о человечности, работая кондуктором))
Пару лет назад возле остановки пл.Победы в сторону пл. Октября примерно такой же "безденежный" тусил каждый день. У меня дня три подряд спрашивал мелочь, дескать на проезд не хватает.
Он что, умирать в степи на мороз её высадил? Двочка ещё ходить не умеет? Инвалид? Нет. Тогда чему сострадать? А у кондуктора зарплата маленькая, начальство злое и пассажиры эти... а девочке надо было сесть в такси и доехать. По прибытию предки бы рассчитались.
Ну у нас город весь можно пройти за 3-4 часа о чем вообще разговоры. Молодёжи пошла наглая, безрассудная. Нет денег идёшь пешком, в 90ые автобусы иногда раз в 2часа ходили и морозы были сильней.
Соседский парень десятиклассник с другом ездят с пятитысячной купюрой, которую кондукторы в 99,9% не могут разменять. Так и ездили, только дурачки похвалились во дворе. Когда попали в маршрутке с соседской бабушкой, та их сдала, их высадили, мелочи у них не было, никто и разменять не захотел.
Вы это о чем? В европе и азии детьми считают лет до 25.
И Вы считаете это нормальным?
Что за народец. У нас деды в 10 лет к станкам вставали, а тут трагедия из-за 15 летней. А потом удивитесь, что к 30 она никому не нужна, т.к. сознание маленького ребенка в теле женщины.
Если говорить о милосердии, так начинайте каждый с себя. Кто работает в аптеке - выдавайте бесплатно лекарства, в магазинах - продукты, в парикмахерских - стригите, в больницах - принимайте без талонов и т.д. Три дня мне пришлось в 7-00 утра занимать очередь за талоном в соц.защиту и все три дня талоны заканчивались именно на мне. И никто из работников не проявил милосердие и не принял меня без талона(но я и не претендовала - порядок. есть порядок). В 4й день пришла в 6 - 30 и достался талон. Почему только к кондукторам претензии и обвинения в жестокости? А вы на своих раб.местах не такие?
Вот народ оскотинился, сказывается 17 летнее правление луноликого с партией жуликов и воров. Ни кто в автобусе девченке не помог! И все ведь видели, что за окном мороз,что в данный момент эти несчастные копейки могут стоит жизни человека! Голосуйте за путена, следующий ваш этап эволюции - кусание безбилетного, обгрызание конечности безбилетному !
Сделайте в конце концов детям бесплатный проезд и проблемы не будет. Ну подорожают билеты, ну это же ради детей
Бизнесмены сразу смекнут и сделают детей курьерами. Дети обрадуются и пойдут зарабатывать и богатеть... и у родителей меньше денег просить. Чудеса
все ведь видели, что за окном мороз,что в данный момент эти несчастные копейки могут стоит жизни человека
А зайти в магазин погреться не судьба? Что за тренд на великовозрастных дЭбилов? До луноликого на колбасе трамваев ездили, да пешком через полгорода ходили.
14.01.2018 14:16
- гость -
Жирный ПЛЮСИЩЕ тебе в седалище, брат!
Нелигитивные люди не допустили нашего кумира к власти. Но ничего мы подождем. Придет Навальный и сразу же все исправит. Все дети будут ездить безплатно и помыкать кондукторами, если они их не смогут усадить на места для инвалидов.
Сделайте в конце концов детям бесплатный проезд и проблемы не будет.
Я в 14 листовки раздавал, а кто-то до сих пор в 30 с родителями живет.
А я всегда помогаю ребятишкам копейками Это так приятно! Как они тебе благодарны! Такой непосредственный открытый благодарный взгляд!
Обычно возле кассы в магазине можно наблюдать "стайку" 2-3 сорванца,которым хватает или на конфетку или на мороженное, вот они считают и так и эдок свои копейки, не получается!
Просто говорю кассиру, что бы отдала им и конфеты и мороженное за мой счет.
14.01.2018 14:27
- гость -
КАГ БЭ тебе понятно объяснить, что люди разные бываю! Выкинули эту девчонку из автобуса и после это она может побояться в магазин зайти на остановке, т.к. там обычно написано - греться НЕЛЬЗЯ!!! только за покупками можно!
А я жил нормально до луноликого, без билетов ездил,т.к. контролеров не было, а только компостеры!
14.01.2018 14:29
- гость -
Да ты грязный педофил!
14.01.2018 14:36
- гость -
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А сейчас халява накрылась. Так тут не луноликий виноват, а твое нищебродство постоянное. Которое как началось при бровеносном Лене да так и продолжается.
Прочитала правила пользования общественным транспортом, так там нет ни слова про право кондуктора высаживать пассажиров! Значит это самоуправство! Контролер оштрафовать может, а кондуктор только предложить заплатить! К дисциплинарной ответственности такого кондуктора!
КАГ БЭ тебе понятно объяснить, что люди разные бываю! Выкинули эту девчонку из автобуса и после это она может побояться в магазин зайти на остановке,
А без денег в автобус залезать она не постеснялась. Кури стоимость проезда в Тюмени (25 рублей.) Сдать могли неправильно только с 50. И до 25, по твоему, девочка считать не умеет. Ну это естественный отбор называется.
14.01.2018 14:45
Не минимум
еще раз прочитай. там про право бесплатного проезда у 15-тилетнего оболтуса тоже ни слова нет, а про его обязанность заплатить за проезд, есть.
И все таки скоты-с! Ребенка на мороз, эх соотечественники.
Скотство - обычное состояние этого жалкого народца, давай ВВП прессуй их дальше по полной!
транспортная карта рулит!
вас не обманут со сдачей...
низко кланяюсь перед администрацией Барнаула и московскими изобретателями этой замечательной системы
"транспортная карта рулит! "
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А на карте деньги не могут закочиться?
Три дня мне пришлось в 7-00 утра занимать очередь за талоном в соц.защиту
Ни фигасе..., это где так соцзащиту корёжит, что они там совсем ох.. обнаглели? А чем они всю неделю занимаются?
Ага, в некоторых магазинах они и крутятся специально, присмотритесь, там одни и те же.
Ни у кондуктора, ни у водителя ОТ нет никакого права высаживать пассажира!