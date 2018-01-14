Телеканал "Звезда" опубликовал видео, на котором запечатлены украинские корабли, которые сейчас находятся в Крыму. На кадрах видны морские тральщики "Чернигов" и "Черкассы", подводная лодка "Запорожье" и спасательное буксирное судно "Кременец".

Вся военная техника находится в удручающем состоянии. Ее корпуса обшарпаны, повсюду заметна ржавчина.

Отметим, что на этой неделе президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова передать Киеву оставшиеся в Крыму военные корабли и самолеты, хотя они в плачевном состоянии.