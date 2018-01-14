Во Франции обсуждают информацию о том, что президент страны Эммануэль Макрон якобы написал книгу о любви к учительнице, которая позже стала его женой.Об этом пишет сайт газеты "Комсомольская правда" со ссылкой на издание The Local.

Во Франции выходит в свет биография Брижит Макрон. Автор издания Маэль Брун рассказала,что якобы в 16 лет Макрон написал эротический роман и несколько стихов. По ее словам, этот роман был посвящен началу отношений с его будущей женой.

Женщина утверждает, что книга была дерзкая и слегка непристойная. У героев были другие имена, но в работе были использованы факты из жизни Макрона.

Напомним, нынешний президент Франции 39-летний Эмманюэль Макрон женат на 64-летней Брижит Макрон, которая была его учительницей.