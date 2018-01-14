Во Франции обсуждают информацию о том, что президент страны Эммануэль Макрон якобы написал книгу о любви к учительнице, которая позже стала его женой.Об этом пишет сайт газеты "Комсомольская правда" со ссылкой на издание The Local.
Во Франции выходит в свет биография Брижит Макрон. Автор издания Маэль Брун рассказала,что якобы в 16 лет Макрон написал эротический роман и несколько стихов. По ее словам, этот роман был посвящен началу отношений с его будущей женой.
Женщина утверждает, что книга была дерзкая и слегка непристойная. У героев были другие имена, но в работе были использованы факты из жизни Макрона.
Напомним, нынешний президент Франции 39-летний Эмманюэль Макрон женат на 64-летней Брижит Макрон, которая была его учительницей.
Комментарии
Лучьше уж Нам без первой леди, чем с такой!
А что, образованная, верная.
К тому же постоянно думает, что ЭТО в последний раз и поэтому ТАКОЕ вытворяет!!!!!
Такая разница в возрасте да ещё моложе муж, с его стороны, наверное, это настоящая любовь. Ну так вот стукнуло.
Писать эротические романы- это то, что у Макрона действительно получается, а вот в президенты он зря полез.
Сравните уши ее и его.
Уши растут всю жизнь, через 25 лет у него такие же будут.
У Макрона правильной формы голова, уши и нос. А вот мадам явно не арийских кровей.
Финансовый задел на будущую ,непрезидентскую, жизнь сделал. На отчисления от продаж жить будет.
Макрон- некрофил (судя по фото)
Такой французский Максим Галкин.
Если по Фрейду, то эротические романы пишут, когда в реальной жизни имеются проблемы с этой стороной жизни. И они, судя по фото супруги, имеются. Здесь или спиться, чтоб женщина не казалась некрасивой или воздержание... Ну или, как вариант, альтернативные решения
Он в очень молодом возрасте сочинил роман.
Зависть плохое чувство. А Она прекрасна! И умна в добавок. Кто из ваших женщин может одновременно быть такой успешной и красивой и умной как Мадам Президента Франции Жена?