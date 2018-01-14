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Статую принцессы Дианы уберут из универмага в Лондоне

, ИА "Амител"
Статую возвратят на запад Лондона бывшему владельцу

Фото: hyser.com.ua

Бронзовую статую принцессы Дианы и Доди аль-Файеда уберут из элитного универмага Harrods в Лондоне. Об этом пишет РБК со ссылкой на "Би-би-си".

Издание пишет, что после демонтажа статуя отправится к бывшему владельцу, отцу Доди аль-Файеда и бывшему владельцу универмага — Мохаммеду. Именно он когда-то создал мемориал в честь погибших.

Статуя называется "Невинные жертвы". Она состоит из двух фигурок влюбленных, которые держатся за руки в танце. Статую установили 12 лет назад. В 2010 году Мохаммед аль-Файед продал магазин королевской семье Катара за 1,5 млрд фунтов стерлингов.

Принцесса Диана и ее близкий друг Доди аль-Файед погибли в автокатастрофе в Париже в августе 1997 года.
 

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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