Возгорание частного жилого дома произошло в Железнодорожном районе Барнаула рано утром в воскресенье, 14 января. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Информация о пожаре поступила на пульт дежурного в 07:15. Через 23 минуты возгорание было локализовано, еще через 15 минут ликвидировано.

На тушение пожара выезжали 28 сотрудников МЧС и восемь единиц техники. Всего на оперативное событие реагировали силы и средства РСЧС в количестве 40 человек личного состава, 12 единиц техники.