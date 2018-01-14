Роспотребнадзор предостерег граждан от употребления жиросжигающего препарата DNP, содержащего химическое вещество динитрофенол, которое не предназначено для приема внутрь. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

В ведомстве подчеркивают, что этот препарат не разрешен к обороту в России как пищевой продукт и не зарегистрирован в качестве БАД, пищевой добавки, лекарства или специализированного питания для спортсменов. Между тем, сейчас в интернете идет широкая реклама этого препарата, в том числе в социальных сетях.

В Роспотребнадзоре предупреждают, что Динитрофенол используется при производстве красителей для пропитки дерева и тканей и не предназначен для приема внутрь.