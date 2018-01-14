Сторонник КПРФ умер во время встречи с кандидатом в президенты России от этой партии Павлом Грудининым. Об этом пишет РИА "Новости".
Как пишет издание, мужчине неожиданно стало плохо. До приезда скорой была оказана медицинская помощь от профессионального врача. Однако помочь участнику встречи не удалось. Известно, что умерший страдал заболеванием.
После минуты молчания собрание продолжилось. Умерший возглавлял совет ветеранов и был "сторонником КПРФ".
Грудинин — официально зарегистрированный кандидат в президенты России, член экспертного совета при правительстве РФ, заместитель председателя одного из комитетов Торгово-промышленной палаты, с 1995 года руководит подмосковным совхозом имени Ленина.
Комментарии
И чё?
Да, коммунистам не позавидуешь (имею в виду настоящих), их опять предали как в конце 80-х, как в начале 90-х. Выдвинуть в кандидаты проходимца который прошел все партии, который обманул и кинул своих акционеров, который торговал контрабандной клубникой, который миллиардер, который скрыл в декларациях на выборах 2015, 2016 и 1 декабря 2017 гг, 7,5 млрд ценных бумаг, который всех обвинял, что в оффшорах предатели хранят деньги, а сам хранил там же. который утверждает, что его ценные бумаги подешевели в 1,5 раза (с 7,5 млрд до 5,1! Вот это великий бизнесмен. Короче обычный вор-рантье приватизатор и это лицо КПРФ? Это смерть для этой партии. Остатких приличных коммунистов обязаны покинуть эту партию. Его коллеги Явлинский, Собчак, Ходорковский, Березовский и т.д. Какое сердце выдержит такого предательства. Соболезную.
Да, уж - барыга, а то что у его крестьян средний заработок 78 тысяч рублей брехня?! То ли дело наш вечный сиделец и сменщик - беден как церковная крыса - старая волга да прицеп за душой - больше ни гроша...
Плохой знак для этого проходимца Корейки.
Властям поставлена задача - подача новостей по Грудинину в негативном фоне - вот и отрабатывают. Плюс команда едротроллей не дремлет
И перед федеральными выборами всегда откуда-то выскакивают "Коммунисты России". Заметьте - про них ни одного плохого слова
...опять Путин виноват....
14.01.2018 15:51
- гость -
Конечно - Володя у нас в стране ни у чем не уиноуат
Грудинина принялись "мочить",как, в своё время,Примакова.А "коммунистов России" во главе с проходимцем Сурайкиным пытаются раскрутить,как альтернативу КПРФ.Всячески замалчивая,что Грудинин,кандидат от всех народно-патриотических сил,к коим "коммунисты России"не относятся.
15:20
А 20-40 у работающих не правдивее? У него з/п более 2 млн. в месяц (+ матпомощь) (справка 157 млн. з/п за последние 6 лет). Т.е. 7,5 млрд. на ценные бумаги сколько лет ему надо з/п получать сами посчитаете? А еще посмотрите средние з/п в Москве - удивитесь, там 20-40 тыр. никого не удивишь. Так откуда Ц.бум. в оффшорах? Коррупционер или вор? Честный коммунист-идеал будущего коммунистического будущего? А вы гляньте от чего доходы получает этот "совхоз" (подсказка - прочие доходы, доходы от сдачи в аренду так в 60 раз больше, чем все остальное. Хайдите на сайт этого "совхоза"
17:33 А теперь выйдите на сайт ЦИК и посмотрите свои 7,5млрд рублей . Там указаны "ценные бумаги в количестве 200штук на сумму 37млн рублей".Это такие же,как Вы ,журналисты-тролли умудрились их умножить ещё раз на 200.Стыдно.