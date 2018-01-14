Сторонник КПРФ умер во время встречи с кандидатом в президенты России от этой партии Павлом Грудининым. Об этом пишет РИА "Новости".

Как пишет издание, мужчине неожиданно стало плохо. До приезда скорой была оказана медицинская помощь от профессионального врача. Однако помочь участнику встречи не удалось. Известно, что умерший страдал заболеванием.

После минуты молчания собрание продолжилось. Умерший возглавлял совет ветеранов и был "сторонником КПРФ".

Грудинин — официально зарегистрированный кандидат в президенты России, член экспертного совета при правительстве РФ, заместитель председателя одного из комитетов Торгово-промышленной палаты, с 1995 года руководит подмосковным совхозом имени Ленина.