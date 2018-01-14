Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала в интервью программе "Достучаться до звезды", что получила свою должность благодаря навыкам и деловым качествам, а не из-за "специального выбора в пользу женщины".
Также во время интервью Захарова рассказала, что, несмотря на свою должность, продолжает ходить за покупками в те же магазины, что и простые люди и представляется чиновником, чтобы укрепить престиж этого слова.
Также пресс-секретарь российского МИД отметила, что никогда не была "золотой молодежью". Ее отец работал дипломатом. Всех своих достижений он добился исключительно трудом. Кроме этого, Мария Захарова рассказала, что в последнее время увлеклась музыкой, пишет "ФАН".
"Эта история началась, когда в небе над Сирией турецкими истребителем был сбит российский самолёт, и чудовищно погиб наш герой Пешков. У меня это вышло само, при этом пришла мелодия. Я не играю ни на каких музыкальных инструментах, не знаю нот, никогда не занималась музыкой. Просто пришёл текст с музыкой, я не могла их даже записать. Я напела на телефон",- рассказала она.
Весной прошлого года Захарова попросила продюсера Макса Фадеева помочь с оформлением песни. Он послушал песню и сказал, что ее будет петь Наргиз Закирова.
Комментарии
"По словам Захаровой, свою должность она получила благодаря деловым качествам"
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А папа дипломат и функционер ШОС тут конечно ни при чём. Просто совпадение)))
Папа не причём.
Хошь звезду- не жалей ...
Интересно, а Макс Фадеев всем так помогает, кто напел что-то на телефон?
Наш ответ псаке...
Мария очень гармонично вписалась в МИДе на эту должность. Умеет острое слово вставить, умница.
Ага.
Халда!
Мария очень гармонично вписалась в МИДе на эту должность. Умеет острое слово вставить, умница.
+ много... у нее такой острый язык, что ее хозяевам сидеть больно
Ага.
14.01.2018 14:15
- гость -
как говорят психологи, в других мы видим собственные недостатки.
16:36
Вы - да.
Красавица, спортсменка!!!
Умна, талантами богата, фигура Афродиты, голос Ангела, лицо невинно как у Зои Космодемьянской, а ножки у неё какие стройные. И православной Церкви Московского Патриархата верна!
А кто ее критикует - ей завидует. Стыдно им должно быть. Что нет ни ума как у неё ну грудей как у ней.