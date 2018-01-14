Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала в интервью программе "Достучаться до звезды", что получила свою должность благодаря навыкам и деловым качествам, а не из-за "специального выбора в пользу женщины".

Также во время интервью Захарова рассказала, что, несмотря на свою должность, продолжает ходить за покупками в те же магазины, что и простые люди и представляется чиновником, чтобы укрепить престиж этого слова.

Также пресс-секретарь российского МИД отметила, что никогда не была "золотой молодежью". Ее отец работал дипломатом. Всех своих достижений он добился исключительно трудом. Кроме этого, Мария Захарова рассказала, что в последнее время увлеклась музыкой, пишет "ФАН".

"Эта история началась, когда в небе над Сирией турецкими истребителем был сбит российский самолёт, и чудовищно погиб наш герой Пешков. У меня это вышло само, при этом пришла мелодия. Я не играю ни на каких музыкальных инструментах, не знаю нот, никогда не занималась музыкой. Просто пришёл текст с музыкой, я не могла их даже записать. Я напела на телефон",- рассказала она.

Весной прошлого года Захарова попросила продюсера Макса Фадеева помочь с оформлением песни. Он послушал песню и сказал, что ее будет петь Наргиз Закирова.