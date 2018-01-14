Бесплатные показы советских фильмов пройдут в барнаульском кинотеатре "Премьера" (улица Крупской, 97). Об этом сообщает официальный сайт администрации Алтайского края.

Так, 16 января в 15.00 можно будет увидеть ленту Владимира Меньшова "Любовь и голуби". Сюжет знает и помнит не одно поколение в России. Василий Кузякин получил травму. Ему выдали путевку на юг, где он встретил роковую женщину Раису Захаровну, с которой у него завязался роман.

23 января в "Премьере" в 11.00 и 13.00 покажут художественный фильм 1963 года "Королевство кривых зеркал". Его снял Александр Роу. По сюжету школьница Оля взглянула в самое обычное зеркало, которое висело дома в прихожей. Неожиданно она отправилась путешествовать в волшебную зазеркальную страну вместе со своим отражением — озорной девочкой Яло.

30 января в 15.00 в кинотеатре организуют показ фильма Георгия Данелия "Я шагаю по Москве". Монтажник-сибиряк Володя приезжает в Москву по делам: его рассказ опубликовали в журнале "Юность", и он вызвал интерес у писателя Воронина, который пригласил молодого человека на разговор.

А 31 января в 13.00 в кинотеатре покажут фильм 1985 года "Зимний вечер в Гаграх", который снял Карен Шахназаров. Главный герой фильма, некогда знаменитый чечеточник, кумир публики, живет ныне скромно и незаметно. Он репетитор танцев в эстрадном коллективе, где блещут иные "звезды"… И вдруг все меняется: к старому артисту словно возвращается молодость.