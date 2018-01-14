Бесплатные показы советских фильмов пройдут в барнаульском кинотеатре "Премьера" (улица Крупской, 97). Об этом сообщает официальный сайт администрации Алтайского края.
Так, 16 января в 15.00 можно будет увидеть ленту Владимира Меньшова "Любовь и голуби". Сюжет знает и помнит не одно поколение в России. Василий Кузякин получил травму. Ему выдали путевку на юг, где он встретил роковую женщину Раису Захаровну, с которой у него завязался роман.
23 января в "Премьере" в 11.00 и 13.00 покажут художественный фильм 1963 года "Королевство кривых зеркал". Его снял Александр Роу. По сюжету школьница Оля взглянула в самое обычное зеркало, которое висело дома в прихожей. Неожиданно она отправилась путешествовать в волшебную зазеркальную страну вместе со своим отражением — озорной девочкой Яло.
30 января в 15.00 в кинотеатре организуют показ фильма Георгия Данелия "Я шагаю по Москве". Монтажник-сибиряк Володя приезжает в Москву по делам: его рассказ опубликовали в журнале "Юность", и он вызвал интерес у писателя Воронина, который пригласил молодого человека на разговор.
А 31 января в 13.00 в кинотеатре покажут фильм 1985 года "Зимний вечер в Гаграх", который снял Карен Шахназаров. Главный герой фильма, некогда знаменитый чечеточник, кумир публики, живет ныне скромно и незаметно. Он репетитор танцев в эстрадном коллективе, где блещут иные "звезды"… И вдруг все меняется: к старому артисту словно возвращается молодость.
Комментарии
Зимний вечер можно сходить,атмосферно получится.Только не с кем,всем трансформеры подавай)
пойдемте вместе. я люблю зимний вечер
По телеку недавно был
14.01.2018 15:16
- гость -
Пойдемте конечно)
Товарищи) а дома это посмотреть в любое удобное для вас время?)
Внуки! Устройте праздник своим бабушкам и дедушкам! Проведите интернет, научите им пользоваться! Пусть они откроют для себя совершенно новое качество жизни!
Мне так то 35 лет)