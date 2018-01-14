Жители Барнаула не испугались двадцатиградусных морозов и пришли на открытие "Трассы здоровья". Барнаульцы в Instagram делятся фотографиями с этого праздника.
Накануне официального открытия сезона '17-18 #трассаздоровьябарнаул у нас уже 3-й заезд😜🤗😃Ну всё, сезон точно будем считать открытым !!! Как говорится в этом сезоне: "От здорового питания—к здоровому образу жизни" ☑️ #кайфуйоттогочтоделаешь #живипокайфу #живикакнравится . . #лыжибарнаул#лыжняздоровья#трассаздоровья#трассаздоровьямарияра
Комментарии
Заставили опять всё своими повозками, из больницы не выехать.
"какушка_888" -лучшая !!!
а что вы делаете в больнице в воскресенье?
15:29
Не в курсе, что, например, в нейрохирургии после операции люди лежат, которым нужен постоянный уход
независимо от дня недели?
бог миловал. не было необходимости об этом узнать
Когда мозгов нет,то и 30 градусный мороз с ветром их не удержат)))
"какушка_888" -лучшая !!!
Это где два мужика на фотке?
Не в курсе, что, например, в нейрохирургии после операции люди лежат, которым нужен постоянный уход
независимо от дня недели?
Ну дык лежи, нефиг на лыжах бегать.
а по факту спорта? Или только пофотаться приехали?
Даже потому, что пофотаться туда приехали в такой мороз, уже молодцы!))
"Ну дык лежи, нефиг на лыжах бегать."
Когда у тебя кто-нибудь из родни ляжет, вспомни, каким ты был идиотом.
Когда у тебя кто-нибудь из родни ляжет, вспомни, каким ты был идиотом.
Твое присутствие обязательно в больнице каждый день? Без тебя о родственнике никак врачи не позаботятся? Один день ты на два шага больше сделать не можешь? Будущее никем не определено, а седло ты уже в настоящее время.
Госпидя, есть же при дурки