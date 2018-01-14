Чем краснее щеки после прогулки, тем крепче имунитет😊 А еще гарантирован зверский апетит у папы😁, здоровый безмятежный сон у детей и хорошее настроение у мамы)) Зимний лес- отличный источник энергии и кислорода, зарядились)) #трассаздоровья#семья#барнаул#инстамамабарнаул

Публикация от 🍀М а м а_&_Ш в е я🍀 (@fatima_chernikova) Янв 13, 2018 at 9:12 PST