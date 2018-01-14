Фото: australianfirefighterscalendar.com

Самые сексуальные австралийские пожарные вновь сфотографировались для календаря. В 2018 году пожарные сфотографировались с животными из зоопарка Стива Ирвина, милейшими щенками и просто в одиночестве. Последняя серия называется "Горячие пожарные".

Купить такой календарь можно за 13 евро. Впервые календарь с пожарными вышел в 1993 году в поддержку фонда детских больниц для финансирования научных исследований в сфере лечения детских ожогов.

Сегодня календарь отмечает свое 25-летие и занимается жизненно важным финансированием многочисленных благотворительных организаций по всей Австралии. К настоящему времени Календарю австралийских пожарных удалось собрать на благотворительные цели более 2,3 млн долларов, из которых более 1 млн долларов было собрано за последние 2 года, сказано на сайте australianfirefighterscalendar.com.