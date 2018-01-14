Более 70 американских докторов написали письмо главному врачу Белого дома Ронни Джексону, в котором просят проверить не только физическое, но и психическое здоровье Дональда Трампа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на CNN.
В письме врачи пишут, что периодические психические обследования необходимы для любого пациента возрастом старше 66 лет. Специалисты считают, что нужно провести неврологический осмотр президента, стандартные тесты на выявление слабоумия, а также определить уровень способности Трампа воспринимать информацию.
Врачи говорят, что у них вызывает беспокойство внешние симптомы у Трампа такие, как порой проявляющаяся невнятная речь, частое повторение слов, нарушения координации движений, проблемы с восприятием информации, ухудшающийся словарный запас.
Как ранее сообщало ИА "Амител" , главврач Белого дома провел осмотр американского лидера и заявил, что у него "отменное здоровье".
Комментарии
Пятая колонна есть в любой стране. Любой вождь и учитель имеет отменное здоровье а подобные требования контрпродуктивны!