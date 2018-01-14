Два человека погибли на пожаре в частном доме, расположенном на улице Фурманова в Барнауле. Об этом сообщает пресс-служба СУСКа по Алтайскому краю.

В ведомстве уточняют, что пожар произошел около 7 утра в воскресенье, 14 января. При тушении пожара обнаружены тела двух человек: 80-летней хозяйки и 48-летнего мужчины. По факту гибели людей назначена доследственная проверка.

По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил безопасности при эксплуатации печного отопления.

Следственное управление призывает граждан строго соблюдать меры безопасности при эксплуатации в зимнее время печного отопления, а также следить за исправностью электропроводки и электрических приборов, находящихся в жилых помещениях. Здесь напоминают, что от соблюдения мер безопасности зависит ваша жизнь и жизнь близких вам людей.