Фильм режиссера Антона Мегердичева "Движение вверх" стал самым кассовым фильмом в истории российского проката. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на данные портала Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

сейчас картина уже смогла собрать 1,694 млрд рублей, обойдя предыдущего лидера проката — вышедшую в 2017 году картину "Последний богатырь". Сборы последней составили 1, 653 млрд рублей.

Сюжет фильм рассказывает о победе сборной СССР по баскетболу на Олимпиаде 1972 года в Мюнхене. Этот фильм с 28 декабря посмотрело 6,5 млн зрителей.