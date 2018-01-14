Фильм режиссера Антона Мегердичева "Движение вверх" стал самым кассовым фильмом в истории российского проката. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на данные портала Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).
сейчас картина уже смогла собрать 1,694 млрд рублей, обойдя предыдущего лидера проката — вышедшую в 2017 году картину "Последний богатырь". Сборы последней составили 1, 653 млрд рублей.
Сюжет фильм рассказывает о победе сборной СССР по баскетболу на Олимпиаде 1972 года в Мюнхене. Этот фильм с 28 декабря посмотрело 6,5 млн зрителей.
Комментарии
В спорте все просрано, только фильмами про спорт и гордимся
Но тренд хороший, вместо реальных побед будем снимать фильмы. Напр, про победу над бразильцами в футболе или норвегами в биатлоне или кенийцами в забегах
Сейчас с огромным удовольствием посмотрела Карнавальную ночь. Без устали хают СССР. Какая была культура: поэзия, музыка, кинематограф. Фильмы 60 лет по всем программам гоняют. А что дал сегодняшний режим? Что чиновники, что ни артисты, все живут заграницей, они здесь деньги "качают", а дети там, ну, соответственно, родители туда потом уедут. Хорошее кино - один, два фильма. Поэтому и кассовый сбор. Но эти фильмы 60 лет подряд никто смотреть не будет
14.01.2018 16:22
гость
Согласен - современные фильмы, пусть даже и качественно сделанные, почему-то не хочется смотреть второй раз. Сложно сформулировать, почему так. Или артисты играют ту среду, от которой очень сильно оторваны (не может миллионер правдоподобно сыграть современного селянина), или может потому, что все "блокбастеры" штампуют по одному и тому же шаблону (сюжеты одинаковы, просто обличены в разные области)
14.01.2018 16:22
гость
Да перестаньте) Кто из молодежи карнавальную ночь или свинарку и пастуха смотреть будет) уже сейчас! У каждого поколения свои любимые фильмы. Мне уже довольно много лет, но из любимых фильмов моих родителей с удовольствием смотрю "Не может быть", разве что. Вот это нестареющая комедия на все времена. У каждого поколения свои предпочтения, и это правильно.
Фильм посредственный,кассовому сбору помогли новогодние каникулы!
Мигалковский бизнес на госзаказе.
Это порнуха?
;Да бог с вами это 72 год. Мне о величии России в 72 году рассказывают в году 2018! ВЫ ГОСПОДА ОХРЕНЕЛИ!