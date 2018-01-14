Большой общественный резонанс вызвала фотосессия семьи Заринг из США. Снимки за несколько дней набрали больше 300 тысяч просмотров.

Фотограф, которая назвала себя профессионалом, решила отретушировать лица членов семьи Заринг. Однако полученный результат вызвал у заказчиков семейной фотосессии только смех, пишет газета "Известия".

"Мы заплатили фотографу, которая заявляла, что является профессионалом, $250 за семейную фотосессию", — подписала снимки заказчица.