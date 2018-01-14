Морозная погода продолжить держаться на территории Алтайского края в понедельник, 15 января. Согласно прогнозу ЦГМС по региону, на большей части территории снег, местами метель, на дорогах гололедица.

Ночью температура упадет до -23...-28 градусов, местами в западных и южных районах до -34. Температура воздуха днем составит -16...-21 градус, местами -11...-16. Ветер юго-западный 8-13 метров в секунду местами порывы 13-18.

В Барнауле 15 января временами пройдет небольшой снег, слабая метель, на дорогах гололедица. Ночью столбики термометров опустятся до -24...-26 градусов. Днем поднимутся до -16...-18 градусов. Ветер юго-западный 8-13 метров в секунду.